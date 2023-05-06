Мужчина скончался на борту самолета во время перелета из Иркутска в Бодайбо Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На борту самолета Ан-24, летевшего из Иркутска в Бодайбо, скончался мужчина. О трагедии стало известно 5 мая 2023 года. Эту информацию корреспонденту КП-Иркутск подтверждают в пресс-службе авиаперевозчика.

Сообщается, что пассажиру было 67 лет, он являлся лежачим больным. Во время перелета сибиряк перестал подавать признаки жизни. Пульс не прощупывался. Ему оказали первую медицинскую помощь, также помочь пытались и пассажиры рейса, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось.

Командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения.