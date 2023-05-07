Концентрация газа в тысячу раз превысила норму. За смерть пяти рабочих в Бурятии ответят руководители комбината

Так выглядит помещение, в котором скопился смертельный газ. Фото: СУ СК РФ по Республике Бурятия

Расследование уголовного дела, возбужденного после трагедии на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате, завершилось. За смерть пятерых рабочих в Бурятии ответят руководители организации – директор по производству, начальник цеха комплекса очистных сооружений, начальник отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности по делам ГО и ЧС и технолог.

Их обвиняют в «Нарушении требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц», а также в «Нарушении правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, повлекшее загрязнение природных свойств воздуха и смерть человека».

Беда эта случилась в апреле 2022 года. Тогда один за другим погибли сначала три женщины, потом двое рабочих. Все они скончались на рабочем месте, вдохнув смертельную концентрацию газа. Проведенные после ЧП замеры показали, что норма содержания сероводорода в одном из помещений очистительных сооружений была превышена почти в 1000 раз.

- Чтобы умереть достаточно было одного вдоха, - говорят специалисты.

Так и случилось, вдохнув ядовитое вещество, работники теряли сознание, после чего умирали. Почему сразу пятеро? Сначала в цех зашли женщины, когда они не вернулись, мужчины пошли искать отсутствующих коллег, но также стали жертвами ядовитого газа. Погибших могло быть и больше. Одной работнице удалось выжить. Она с отравлением была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

Как получились, что в воздухе оказалось смертельное количество сероводорода? На этот вопрос следователи уже нашли ответ. Оказалось, что в январе прошлого года на комбинате вышел из строя один из отстойников для очистки сточных производственных вод. По правилам, его стоило тут же опорожнить, так как в нем содержались биологически активные вещества.

- Однако ответственными лицами указанные мероприятия по очистке отстойника своевременно не проведены, - рассказали КП-Иркутск следователи. - В результате длительного отстаивания и возникших процессов гниения в воде стал появляться сероводород и иные химические вещества. Они удерживались внутри под слоем жидкости и поверхностной пленки.

Освобождать емкость начали только 14 апреля, перелили жидкость в приемный резервуар, сероводород вышел наружу и заполнил собой небольшой по площади зал, где стоял резервуар. Именно туда и зашли 17 числа по очереди пятеро работников.

Как отметили следователи СК России по Республике Бурятия, доказательства вины начальников предприятия собраны, дело передано в суд для рассмотрения.

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