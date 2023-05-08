Что произошло в ночь на 8 мая: последние новости Фото: Даниил ОПАРИН

Ледовой затор взорвали на реке Непа в Иркутской области из-за резкого подъема воды. Это было необходимо ввиду того, что возникла угроза подтопления домов в селе Ика. В этом селе находится 30 жилых домов, в которых суммарно проживает 36 человек. В настоящий момент подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет.

Командир пролетевшего на предельно низкой высоте над Листвянкой самолета оштрафован. Изначально был согласован полет на высоте 100 метров, командир же летел на высоте примерно 50 метров. Теперь его привлекли к административной ответственности.

В Иркутской области 60 талантливых детей и подростков получат стипендии в 50 тысяч рублей. Поощрение им присуждено за достижения в области культуры и искусства. Такая традиция существует в Иркутской области уже 20 лет. Подробнее об этом вы можете прочесть по ссылке.