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Происшествия8 мая 2023 6:46

Добрался по доскам: в Братске мужчина вытащил подростка, провалившегося под лед

В Братске мужчина спас мальчика-подростка, провалившегося под лед 7 мая 2023 года
Елена СИНИЦА
Добрался по доскам: в Братске мужчина вытащил подростка, провалившегося под лед

Добрался по доскам: в Братске мужчина вытащил подростка, провалившегося под лед

Фото: Яна ЛИСИНА

Сотрудники МЧС России устанавливают обстоятельства происшествия на водном объекте в городе Братске с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

-В сети появился ролик со спасением из полыньи мальчика младшего подросткового возраста. Его заметил мужчина, который и спас его с помощью подручных средств. Ему по доскам удалось добраться до тонущего, - говорят в министерстве чрезвычайных ситуаций.

Мужчина вытянул подростка на лед и помог доползти до берега. В МЧС отметили, что люди были в крайне опасном положении. Все-таки в области уже идет активное разрушение льда, он пропитан водой и крайне хрупок.

Беспокоит спасателей и то, что дети бегают по льду залива Якоби Иркутского водохранилища.

В МЧС отметили, что дети могут и не понимать, к каким последствиям может привести такое их поведение. Сотрудники министерства попросили провести с детьми беседы о недопустимости их пребывания на водоемах без присутствия взрослых.

Что касается ситуации на Братском водохранилище, то к делу уже подключилась прокуратура.

ЧППроисшествия: ЧП