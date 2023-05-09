«Я с фронта вернулся, а отец нет». 100-летнего ветерана в Иркутске поздравили с Днем Победы

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Литвинов в марте отметил 100-летний юбилей Фото: СУ СКР по Иркутской области

Медаль «За Отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», Орден Отечественной войны 1 степени, Орден Красной звезды – все это награды ветерана Великой Отечественной войны Василия Литвинова. 78-ую годовщину Победы он встречает, отметив в марте свое 100-летие. Поздравить его с 9 мая решили иркутские следователи. Василий Михайлович встретил их, как всегда, с улыбкой. Позитивный настрой – это и есть основной секрет долголетия мужчины.

- Отец никогда никого не ругает, не обижается, улыбается, любит петь, в том числе и военные песни, - рассказала сотрудникам СК по Куйбышевскому району Иркутска дочь фронтовика.

А ведь пережить Василию Михайловичу пришлось не мало. Его призвали на фронт в 1942-м. Сибиряку тогда было 19 лет. Дома оставались отец, мать и брат.

- Служил под Тулой, а боевое крещение принял в Калужской области, - пересказывают следователи историю ветерана. - Под Смоленском его ранили в колено, но после месяца в госпитале он вернулся в строй. Причем попал под знамена знаменитого 1-го белорусского фронта - в 274 дивизию.

Домой Василий Литвинов пришел только в 1947 году. Встретили его только мать и брат. Отец ушел на войну на год позже сына и не вернулся, погиб на фронте.

- Через четыре дня после возвращения Василий снова пошел работать на шахту — как и до войны, - говорят следователи. - Живя в Бодайбо, Василий Михайлович вел активную общественную жизнь, состоял в местном Совете ветеранов. После войны часто выезжал на встречи однополчан, вместе они вспоминали фронтовое прошлое. Сейчас из них уже никого не осталось…

Напомним, что в апреле «Комсомолка» писала о 96-летнем ветеране из Иркутска, который также не унывает по жизни и решил заняться спортом – толканием ядра - в 90 лет. И успешно! Константин Познянский в этом году даже установил мировой рекорд – подробности. Впрочем, спортивным сибиряк был всегда, первый значок ГТО получил в 9 лет, а последний – в 92 года. Его секрет - активная жизнь, регулярные спортивные занятия и закалка. На зарядку - пробежка, подтягивание, отжимание - на свежий воздух ветеран выходит даже -30 градусов.

Кстати, если вы не могли посмотреть Парад Победы в Иркутске 9 мая - смотрите фото и видео с митинга и шествия подразделений Иркутского гарнизона здесь.

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