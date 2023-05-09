Два садоводства и детский лагерь горят 9 мая в Усольском районе Иркутской области

Пожар тушат больше 150 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Больше 150 человек 9 мая тушат пламя в Усольском районе Иркутской области. Крупный пожар там вспыхнул во второй половине дня. Сейчас огнем объято порядка 20 строений – это 10 зданий в садоводстве «Ромашка», восемь дач в садоводстве «Коммунальник» и два корпуса детского оздоровительного лагеря «Старт».

- Данный лагерь сейчас не действующий, отдыхающих детей там нет, - уточнили КП-Иркутск в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций. – Пожару присвоен повышенный уровень сложности.

Бороться с огнем трудно из-за порывистого ветра и большого числа сухой травы, поэтому трудно сказать, сколько потребуется времени, чтобы взять пламя в кольцо.

- В тушении участвует 151 человек на 19 спецмашинах, - говорят спасатели.

Одновременно с тушением выясняются причины пожара. Пока достоверной информации из-за чего произошел крупный пожар неизвестно.

Как сообщили региональные власти, вечером 9 мая по поводу этого пожара проведут заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Глава Усольского района Виталий Матюха работает на месте, по его словам, остальные здания удалось отстоять, сейчас идет проливка строений.

Напомним, что Приангарье чуть ли не каждый день бьет рекорд по числу техногенных пожаров. За сутки 6 мая таких было зарегистрировано 33, 19 раз из них пожарные тушили именно сухую траву и мусор. За сутки 7 мая возгораний было уже 47 (!), 24 из них горели растительность и мусор.

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