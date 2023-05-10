Руководителю СХАО «Белореченское» Гавриилу Степановичу Франтенко - 85 лет! Фото: архив компании.

Гавриил Степанович родился в Бурятии, по образованию - ветеринарный врач. С 1980 года занимает должность генерального директора крупнейшего в России сельскохозяйственного предприятия, на долю которого приходится 35% всей производимой в Иркутской области продукции. Настоящий крестьянин, трудяга, глубоко любящий свою землю и Родину.

В самые тяжелые времена, когда рушилось буквально все, деревни пустели, а поля зарастали бурьяном, он сумел удержать хозяйство на плаву. Удержал, сохранил, выстроил правильный курс, и теперь «Белоречье» - настоящее образцово-показательное хозяйство, пример того, что даже на суровой сибирской земле можно создать успешное аграрное предприятие.

А скольких людей он поддержал лично, скольким семьям дал стабильное будущее, надежную работу и возможность создавать своими руками самое благородное - хлеб насущный! И если сегодня сибиряки спокойны за то, что с полок магазинов не пропадут самые необходимые продукты, то в этом огромная заслуга Франтенко.

Желаем здоровья и сил на многие годы, новых достижений и идей!