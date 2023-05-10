В компании «Полюс Вернинское» в Бодайбинском районе внедряют ценные идеи сотрудников

Фото: компания «Полюс Вернинское».

В конце апреля отмечался Всемирный день охраны труда. Понятие «охрана труда» многие зачастую ограничивают термином «техника безопасности». Тогда как охрана труда - это целая система, направленная на снижение рисков травматизма, профессиональных заболеваний и уменьшение количества несчастных случаев на работе.

У золотодобывающей компании «Полюс Вернинское» одна из самых высоких оценок по культуре безопасности среди предприятий страны – 3,6 балла по шкале Бредли. Такой уровень был достигнут благодаря тому, что в процесс улучшений вовлечен весь коллектив.

- Ни один вид работы не может быть эффективным, если нарушает требования безопасности, — говорит управляющий директор "Полюс Вернинского" Игорь Цукуров. — Любая работа должна быть немедленно прекращена, если несет угрозу жизни и здоровью. Остановить процесс может любой сотрудник, даже если опасность исходит от его начальника, и это не вызовет нареканий от руководства, напротив, все будут только благодарны за проявление бдительности. Безопасность людей для нас – дороже всего!

Фото: компания «Полюс Вернинское».

На предприятии особо ценят идеи, которые предлагают реализовать сами сотрудники. Человек с любой должностью может предложить мероприятия по повышению уровня культуры безопасности. Подать идею очень просто – достаточно оформить предложение на специальном портале. Кстати, среди инициаторов идей регулярно проводятся различные конкурсы. А победители – самые эффективные и креативные авторы - получают призы.

Мастер участка по обслуживанию систем вентиляции Вячеслав Королёв предложил максимально обезопасить людей, ожидающих транспорт на остановочных пунктах ГОКа. Так появились дополнительные ограждающие перила.

А электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Вернинской золотоизвлекательной фабрики Евгений Обраменко предложил организовать дополнительную подсветку на участке флотации.

- Я заметил, что на одном из пешеходных маршрутов есть участок, который плохо освещен. Также сливная заглушка емкости не обозначена сигнальной разметкой, поэтому есть риск удариться головой. Подал идею и с помощью коллег реализовал. Мы установили дополнительное освещение и нанесли сигнальную разметку. Теперь все травмоопасные элементы хорошо видны, - поясняет Евгений Обраменко.

Вовлеченность людей в процесс организации безопасного пространства вокруг себя – это один из важнейших способов достигнуть основной цели охраны труда.

- Приятно видеть, что сотрудники обращают внимание на риски не только на своем рабочем месте, но и в местах общего пользования. Это говорит о том, что работники осознают важность этого направления. Уверен, вовлеченность каждого сотрудника в процесс совершенствования безопасных условий напрямую влияет на культуру производства и минимизацию рисков травмирования, - говорит старший специалист отдела охраны труда Николай Шишкин.