Что произошло после концерта группы «Ария» в Иркутске

9 мая в Ледовом Дворце «Айсберг» состоялся концерт группы «Ария». Фото: Андрей Гусевский

В праздничный вечер, 9 мая, на концертной площадке Ледового Дворца «Айсберг» в Иркутске состоялся концерт группы «Ария». Судя по всему, выступление знаменитой рок-группы прошло на «ура», так как на протяжении всего следующего дня жители и гости города делятся своими эмоциями и впечатлениями, которые остались у них после увиденного.

Особенно поклонники творчества отмечают энергетику, которая исходила от музыкантов, их сильный вокал, живой звук и сценическое шоу:

- Спасибо, Арийцы! Это было мега-круто! Энергетика зашкаливала. Сорвала голос, напелась, напрыгалась. Люблю вас!

- Это надо видеть! Большое спасибо музыкантам и всем причастным к шоу. Вы большие молодцы! Так держать!

- Это просто лучший вечер в моей жизни! Спасибо!

- Дождались, наконец! Бурное ликование фанатов ощущалось с началом первой песни. Вот это поддержка! «Ария», у вас самые лучшие поклонники!

Концерт только закончился, а многие поклонники творчества пишут о том, что не прочь еще раз побывать на выступлении рокеров:

- «Ария», спасибо! Великолепное шоу, бесподобный концерт. Ребята, вы большие профессионалы и молодцы! Уже снова ждем к нам в гости!

- Огромное спасибо и низкий поклон всем участникам и создателям этого удивительного шоу. Великолепный вокал, неповторимые перевоплощения в каждом образе, проникновенное исполнение, чудесная, яркая сценография. Любим и всегда ждем в Иркутске!

Сами рок-музыканты написали следующее:

- Вечная память подвигам наших соотечественников. Мы помним, мы гордимся! С Днем Победы! Иркутск, спасибо за то, что провели этот вечер вместе с нами. Следующая остановка - Абакан, - обратились к своим поклонникам музыканты в соцсетях.

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