Исповедь жертвы мошенников: сибирячка рассказала, как искала работу и лишилась 600 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Мошенники придумывают все новые способы обмана. Так, например, в Шелехове Иркутской области растет число пострадавших от мошенников, представляющихся сотрудниками госучреждений. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Иркутской области в своих социальных сетях.

- Только за прошедшую неделю на такие уловки злоумышленников попались три местных жителя. Так, например, двое мужчин потеряли около 200 тысяч рублей, а шелеховчанка отдала мошенникам куда более крупную сумму, - рассказывают в ведомстве.

Со слов женщины, она искала работу, для этого зарегистрировалась на государственном сайте. В какой-то момент ей позвонили якобы представители центра, предложив пройти курсы по инвестированию.

После этого на имя женщины открыли личный кабинет, чтобы та могла видеть движение финансов. Все началось с безобидного взноса на брокерский счет. Однако азарт у сибирячки возник, когда спустя небольшой промежуток времени вложенные 10 тысяч рублей стали приносить доход.

Мошенники настолько втерлись в доверие женщине, что она выполняла все их команды. Ее попросили скачать несколько приложений, а также установить Skype. После этого женщина перевела на счет 9 999 рублей.

В какой-то момент женщина засомневалась и решила все-таки не заниматься инвестированием. Она тут же сбросила звонок мошенников. Однако ей перезвонили и сказали, что если она откажется от дальнейшего сотрудничества, то с ее счета ежемесячно будут списывать по 57 тысяч рублей.

Чтобы расторгнуть договор с мошенниками, женщине предложили перевести деньги на спецсчет, а оттуда уже вывести себе.

Как рассказал начальник ОМВД России по Шелеховскому району Евгений Арбатский, у женщины не возникло сомнений, так как на экране отображался номер телефона учреждения. Она не поняла, что преступники использовали услугу подмены номера.

Конечно же, мошенник говорил с ней крайне убедительно, при этом не давал возможность что-либо обдумать. Как итог, она потеряла 600 тысяч рублей.

-Когда речь пошла о деньгах, стоило насторожиться. В подобном случае нужно прервать разговор и самой перезвонить по высветившемуся на экране номеру. Также можно связаться с родными, знакомыми или позвонить в полицию, - прокомментировал Евгений Арбатский.