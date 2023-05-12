От чего зависит своевременный вывоз ТКО

Фото: пресс-служба РТ-НЭО.

Какой мусор и когда вывозит регоператор:

Согласно законодательству в сфере обращения с ТКО, есть несколько видов отходов:

- Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся внутри жилых помещений, также мест временного пребывания людей (офис, гостиница, садовый домик и тд);

- Крупногабаритные отходы (КГО) - отходы, потерявшие потребительские свойства в процессе эксплуатации, размером более 0.5 метра в длину.

Растительные и строительные отходы могут быть вывезены только по дополнительному договору.

Ответственность за создание и содержание контейнерной площадки (КП) лежит на собственнике земельного участка или органах МСУ.

Как отмечает региональный оператор, он отвечает только за своевременный сбор, транспортировку, размещение и утилизацию только ТКО и КГО, а растительные и строительные отходы могут быть вывезены только по дополнительному договору, поскольку не относятся к ТКО и не входят в тариф. Ответственность за создание и содержание контейнерной площадки лежит на собственнике земельного участка или на органах местного самоуправления. В том числе, строительство, уборка территории контейнерной площадки, заключение дополнительного договора с региональным оператором, замена баков и так далее.

График вывоза формируется согласно нормам СанПиНа. При температуре более +5ºС один раз в день, при температуре ниже -5ºС раз в три дня. Крупногабаритные отходы - раз в неделю или по заявке.

Для вывоза строительных отходов вы можете отправить отдельную заявку в “РТ-НЭО Иркутск” и заключить с ними дополнительный договор или обратиться в компании, которые имеют лицензию на вывоз строительных отходов и заключать договор с ними .

Если на вашей площадке долгое время находятся строительные отходы или отходы субботника, для их вывоза следует обратиться напрямую к собственнику площадки, это могут быть УК/ТСЖ или местная администрация, - поясняет регоператор.

Почему мусоровозы не забирают отходы?

В пресс-службе “РТ-НЭО Иркутск” рассказали, почему некоторые виды отходов не вывозят с мусорных площадок. Основные причины:

- В контейнерах для ТКО находится строительный мусор или растительные отходы.

- Отсутствие подъездных путей к контейнерной площадке (припаркованы машины, отсутствует дорожное покрытие).

- Нехватка или неисправность контейнеров.

Вывоз проводится один раз в сутки и количество контейнеров должно соответствовать объему производимого мусора. Часто отходы находятся вне контейнеров.

У каждого мусоровоза есть план-задание по маршруту - количество площадок и контейнеров, которые нужно обслужить за определенное время. Если водители будут подбирать весь мусор, разбросанный вокруг контейнерных площадок, время вывоза и заполняемость мусоровоза увеличатся в разы, а значит следующие в очереди площадки могут оказаться не обслужены. Поэтому сотрудники регоператора делают подбор только тех отходов, которые просыпались при погрузке в мусоровоз. Именно за это регоператоры отвечают по закону.

При возникновении ситуаций, препятствующих вывозу мусора, сотрудники "РТ-НЭО Иркутск" фиксируют причину и направляют официальное уведомление собственнику контейнерной площадки. Обращение приходит на имя ответственного за контейнерную площадку (управляющей жилищной компании, обслуживающей территорию, юридического лица, или, если территория муниципальная, в комитет по ЖКХ).

Если нарушения требований к организации мест накопления ТКО продолжаются систематически, то региональный оператор вынужден снять КП с эксплуатации. В таком случае вывоз мусора с этой площадки прекращается до устранения нарушений.

Что делать, если контейнерная площадка переполнена?

Если ваша контейнерная площадка переполнена, вам необходимо обратить внимание, чем она заполнена. Если это строительные или растительные отходы, то нужно обратиться к собственнику контейнерной площадки и уточнить заключен ли договор на вывоз отходов, не относящихся к ТКО. Также стоит обратить внимание на наличие подъездных путей и свободного доступа к площадке.

Сегодня на сайте регионального оператора можно посмотреть историю вывоза ТКО с фотофиксацией за 7 дней, через сервис «Публичная карта контейнерных площадок» rtneo-irk.ru.

Необходимую консультацию можно получить у специалистов «РТ-НЭО Иркутск»:

- по телефону горячей линии: 8 (3952) 43-44-11.

- по почте: contact@rtneo-irk.ru.

- через виджеты на сайте: rtneo-irk.ru.