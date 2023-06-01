Святой Софроний в Шелеховском районе. Фото автора.

Это замечательное место и удивительные люди. Уютное село широко раскинулось на обоих берегах: на одном - под защитой утеса 33 богатыря, а на другом среди хвойного леса и чистейшей тишины. И люди здесь под стать - настоящие, душевные, крепкие и сплоченные. Кто еще не узнал один из самых популярных маршрутов выходного дня иркутян и приезжих туристов из других городов, знакомьтесь - Шаманка. Село основано на месте слияния двух рек, одноименной Шаманки и Иркута. Место благодатное во всех отношениях. Православный центр этой «шаманской вселенной», да и всей деревенской общины - Свято-Софрониевский приход.

Даже странно, что история местного прихода настолько молода и насчитывает всего 15 лет (само село основано в 1927 году) - с 2008-го, когда и было получено официальное свидетельство о его регистрации. Тогда же залили и фундамент под будущий храм и на том, строительство было временно приостановлено. Строительство, но не усердие прихожан, которые продолжали добиваться возведения Свято-Софрониевского храма.

Сейчас приход насчитывает порядка 40 человек, для села с общей численностью населения чуть более 1000 душ, это немало. Вместе с соседними Мотами - 1500. Сообщество сплоченное, дружное, которое мало-помалу обрастает новыми людьми. И главное, что замечаешь, прихожане приходят в храм не для того, чтобы привычно и обыденно просить у Бога, а осознанно оставляют повседневную житейскую суету и участвуют в богослужении, понимая весь смысл таинства.

Настоятель прихода Отец Вадим - настоящий, искренний в своих словах и проявлениях. В голосе спокойствие и доброжелательность. В глазах - полная уверенность в правильности выбранного пути. А ведь каких-то шесть лет назад этот мужчина занимал должность главного энергетика на одном из шелеховских заводов и о пути священнослужителя даже не помышлял.

- Я искал Бога с 20 лет, много книг прочитал, восточные философии изучал, с разными людьми разговаривал, искал где все-таки Бог есть, как его найти, кто он. Пока сам Бог меня не направил в православную церковь Христову. Здесь уже все изменилось, жизнь совсем другая стала, наполненная, - вспоминает отец Вадим. - Все как-то естественным образом произошло. До того, как я решил зайти в храм святых апостолов Петра и Павла, я ведь даже особо верующим себя не считал, в моей жизни все было нормально, как у всех - семья, дети, работа, но чувствовал, что внутри чего-то не хватает. И вот зашел, поговорил с отцом Александром Куренковым и с того времени стал регулярно ходить в храм. Через год я уже в семинарии учился. Потом, шесть лет назад, рукоположили в дьяконы, на следующий год в священники. Все веховые для меня события последних лет происходили на Рождество Христово, а святитель Софроний рожден 7 января, именно в этот праздник. Если в жизни происходят такие события, понимаешь, что это точно не случайности, а это Господь тебя ведет и направляет.

Семья отца Вадима его выбор приняла и поддержала. По словам священника, быть матушкой, большая ответственность, половина креста - неоценимая помощь. Вместе они 27 лет, и все это время как одно целое. Прихожане тоже рады появлению в приходе матушки. Ведь именно она решает организационно-бытовые вопросы, готовит праздники и многое другое. Наконец-то в приходе чувствуется и женская рука, - признают жители Шаманки.

Фото: Личный архив отца Вадима

С появлением в Свято-Софрониевском приходе отца Вадима стали зарождаться новые традиции и укрепляться уже существующие общинно-деревенские. Так, например, после воскресной службы все прихожане собираются в трапезной храма и обсуждают актуальные либо какие-то интересные моменты, разбирают Евангелие.

- В городских храмах, конечно, по-другому, да и городские люди привыкли жить разобщенно, каждый в своей квартире. А деревня есть деревня. Это совсем другое место, мы как одна большая семья. Я изначально старался выстроить именно такие отношения. Очень важно, чтобы у нас было продолжение Божественной литургии, живое обсуждение каких-то насущных вопросов, разговоры о христианской жизни в целом.

Еще одна традиция Свято-Софрониевского прихода - все за пожертвования. Нет фиксированной стоимости на обряды крещения, соборования и даже на свечи. Кто сколько может, сколько считает нужным пожертвовать, столько и ладно. На пожертвования полностью своими силами продолжается и возведение храма.

Географически прихрамовая территория располагается на правом берегу Иркута и занимает территорию больше гектара. Из сооружений - двухэтажная деревянная воскресная школа, где на втором этаже сейчас временный домовой храм и совершаются службы, а на первом этаже библиотека и трапезная. А вот напротив уже вырисовывается будущий храм в честь Святого Софрония - классической формы остов, чем-то напоминающий корабль. Притвор, средняя часть и алтарь. Это и есть будущий Свято-Софрониевский храм. Еще не построен, а уже оброс загадочными, чудесными историями. Но отец Вадим считает, что через подобные вещи Господь дает знак, повод задуматься, что-то понять и переоценить.

Фото: Личный архив отца Вадима

- Когда строишь и видишь, что происходят какие-то события, то понимаешь, что так управляет Господь, и перестаешь удивляться. У нас постоянно происходят какие-то знаковые события, которые в миру могут назвать чудесами. Например, когда что-то необходимо, то все устраивается божьим промыслом почти сразу. Я знаю, что и Софроний нам помогает, его молитвами все здесь совершается. Мне этого достаточно.

Светлана Гладкова, жительница села Шаманка, стояла у самых истоков: помогала в создании прихода и руководила строительством той самой двухэтажной воскресной школы. Светлана Николаевна и сейчас одна из самых активных прихожан. В свое время она проделала немалый путь, а вернее, повторила весь земной путь святого Софрония от Александро-Невской лавры и Красногорского монастыря на Украине до Иркутска. На все вопросы о возможном открытии мощей святого после окончания строительства храма отвечает твердо.

- Об этом сама не думаю и другим не советую. Не хочется рассердить святого такими мыслями. Я Софрония хорошо изучила, он мне родной уже стал, и я знаю, что он очень закрытый. Захочет, если ему это надо - откроет, а нет - значит и не нужно.

***

Удивительное место. Здесь чувствуешь одновременно восторг и покой. Умиротворенность и душевный трепет, что именно здесь и сейчас ты и должен находиться, - настолько в душе все складывается в единую картину. Пожалуй, даже самый закоренелый атеист именно здесь может почувствовать, что Бог есть, и Он во всем.

Фото: Личный архив отца Вадима

Помочь в возведении Свято-Софрониевского храма может посильно, финансово, пиломатериалами или физическим трудом любой желающий.

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