Сносят деревья и выкорчевывают пни: кому понадобилось сносить тополя на улице Академическая в Иркутске

Контрактом предусмотрено новое озеленение. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Жители Иркутска, которые заметили, как на улице Академическая спиливают деревья, начали задаваться вопросами в местных пабликах в соцсетях. Ответ дали в администрации. Оказалось, повода для беспокойства нет! Деревья валят, чтобы расширить автомобильную дорогу.

- Сейчас деревья валят, затем нужно будет выкорчевать пни, - говорят в администрации. - Сносят насаждения не просто так. Дороги, вдоль которых растут деревья, будут отремонтированы в текущем году. Это вынужденная мера. Иначе мы не сможем улучить дорожную ситуацию.

Кстати, к ремонту дороги на ул. Академической приступят уже летом 2023 года. Стоит отметить, что дорогу не просто расширят, но и отремонтируют тротуары, ливневую канализацию. Также работники установят знаки, пешеходные и барьерные ограждения. А в конце, конечно, будет нанесена разметка.

- Все эти мероприятия выполняем для увеличения пропускной способности и приведения дороги в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, - поясняют в мэрии. - Кстати, работы будут проходить в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Расширение дороги – это хорошо! Но новые деревья высадят взамен срубленных?

- В контракте четко прописано, что предусмотрено новое озеленение. Подрядная организация должна будет высадить 226 деревьев, – пояснила начальник отдела строительства, реконструкции и ремонта дорог администрации Иркутска Мария Рахматулина.

Так, к работе подключились и дендрологи МКУ «Городская среда». Еще перед тем, как приступить к рубке, специалисты изучили деревья. Да, и сейчас сотрудники часто выезжают на Академическую и оценивают их состояние.

- Также определяем, какое количество саженцев необходимо высадить, даем рекомендации по посадочному материалу, – рассказала начальник отдела благоустройства и озеленения МКУ «Городская среда» Ольга Григорьева.

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