Автомобилист отсудил компенсацию у хозяина сбитой им собаки в Бурятии

Владелец собаки выгуливал животное с нарушениями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автомобилист получил компенсацию с владельца собаки, которую он сбил на дороге.

Эта история произошла в Бурятии. В Баргузинский районный суд поступил иск о возмещении материального ущерба. Как стало известно, мужчина сбил собаку, которая принадлежала ответчику. В результате ДТП автомобиль получил повреждения. Мириться с таким положением дел водитель был не готов – обратился в суд.

Служители Фемиды, рассмотрев это дело, установили, что владелец собаки выгуливал животное с нарушениями. А именно – не осуществил «условия обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц». Как сообщали очевидцы, питомец вырвался из рук хозяина, погнался за сворой бездомных собак и угодил под колеса. Также известно, что водитель двигался на автомобиле с разрешенной скоростью и не мог предотвратить ДТП.

- Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. С ответчика в пользу истца взыскан полученный ущерб, а также расходы по уплате госпошлины, - рассказали в Баргузинском районном суде Республики Бурятия.

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