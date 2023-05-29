Автомобилист отсудил компенсацию у хозяина сбитой им собаки в Бурятии

Владелец собаки выгуливал животное с нарушениями.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Автомобилист получил компенсацию с владельца собаки, которую он сбил на дороге.
Эта история произошла в Бурятии. В Баргузинский районный суд поступил иск о возмещении материального ущерба. Как стало известно, мужчина сбил собаку, которая принадлежала ответчику. В результате ДТП автомобиль получил повреждения. Мириться с таким положением дел водитель был не готов – обратился в суд.
Служители Фемиды, рассмотрев это дело, установили, что владелец собаки выгуливал животное с нарушениями. А именно – не осуществил «условия обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц». Как сообщали очевидцы, питомец вырвался из рук хозяина, погнался за сворой бездомных собак и угодил под колеса. Также известно, что водитель двигался на автомобиле с разрешенной скоростью и не мог предотвратить ДТП.
- Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. С ответчика в пользу истца взыскан полученный ущерб, а также расходы по уплате госпошлины, - рассказали в Баргузинском районном суде Республики Бурятия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кому повезет, а кому – не очень. Лама из Бурятии дал астрологический прогноз на второе полугодие 2023 года (подробнее)
«Ему оставалось жить сутки»: собака привела хозяев к истощенному медвежонку во время прогулки в лесу (подробнее)
Прогулка закончилась больницей. 9-летний мальчик едва не погиб во время игр в «заброшке» (подробнее)