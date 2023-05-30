Покупаем квартиру в Иркутске. Какая выгоднее — с ремонтом, с хорошим ремонтом или без?

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Купить «коробку» в новостройке, чтобы потом отремонтировать ее на свой вкус? Или предпочесть готовый вариант и не ждать, пока отделочники закончат работу, не тратить крупицы свободного времени на присмотр за электриками и сантехниками? В идеале, у каждого покупателя жилья в новых домах должен быть выбор между этими — и несколькими промежуточными — вариантами. Но специфика рынка недвижимости в Иркутске такова, что выбора практически нет… Изучили все грани ремонтного вопроса вместе с риелторами и экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

Родные стены. И ничего, кроме них.

В теории, существуют разные варианты «готовности» квартиры в новостройке на стадии передачи покупателю: совсем без отделки, черновая, предчистовая («вайт бокс») и под ключ. Подробнее об этом можно почитать в «шпаргалке» журнала Домклик. На одном полюсе — абсолютно голая «коробка», на другом — вариант «завози свой диван и живи». Большинство экономных покупателей новостроек предпочитают что-то среднее — как правило, черновую отделку. Вроде и за «обои» не переплатишь, и совсем уж грандиозного ремонта избежишь.

– Черновая отделка — типична для новостроек. В таких квартирах застройщик выполняет необходимый минимум работ. Он предполагает стяжку пола, застекленный балкон, перегородки, заведенное в квартиру электричество, выровненные стены, – рассказывают специалисты сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

Черновая отделка. Источник: Домклик

Хороший вариант? Безусловно. Но, увы. В Иркутске совсем другие правила!

– Просматривали предложения новостроек. Ни одного варианта, чтобы квартира была уже хоть как-то обустроена, не нашли. Только без отделки, – сетует иркутянка Наталья Литовкина. – Хотя ещё 10 лет назад, когда брат покупал себе жильё в ипотеку, они были. Причём на выбор. Теперь, чтобы приобрести новую однушку с черновой отделкой, нужно брать на вторичке, но там таких предложений мало! В основном владельцы доводят ремонт до конца. А это уже совсем другие цены.

Да, строительный бизнес в Иркутске четко разделен — одни возводят дома, и это застройщики. Другие ремонтируют квартиры, учитывая все капризы заказчика, — и это отделочники. Абсолютное большинство квартир на первичном рынке продаются в виде бетонной коробки, без межкомнатных перегородок и радиаторов, с электричеством, доведенным только до щитка.

– Вы не нашли предложений новостроек от застройщика ни с черновой, ни с чистовой отделкой? – переспрашивает иркутский риелтор Светлана Бочарова. – Правильно, их просто не существует. Такие варианты надо смотреть среди готовых квартир, на вторичном рынке.

Почему же квартиры хоть с какой-то отделкой ушли с первичного рынка? Причину наши эксперты видят в росте цен. По данным REALTY.IRK.RU, только за первые три месяца 2023 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках города выросла на 6%, на вторичном рынке — на 4%. В абсолютном значении, по статистике Домклик, эти «квадраты» в конце весны обходятся покупателям в 125 тысяч рублей (новые дома) и 113 тысяч (жилье со стажем).

В итоге небольшая однушка в новостройке стоит 4-5 миллионов рублей. Если, конечно, не в центре города и не в Октябрьском — районе, где еще на пару миллионов больше.

– В этой ситуации сибиряки покупают ровно то жилье, на которое хватает средств, в том числе с учетом кредитов, – объясняет Светлана Бочарова. – А строителям в первую очередь надо продать свои квартиры.

Получается, одни не вкладывают средства в отделочные работы, чтобы снизить стоимость жилья и не отпугивать покупателей ценами, а другие — хотят сэкономить, а в итоге вынуждены платить бешеные деньги за ремонт новой квартиры не то что с нуля, а с уровня «минус десять».

Хорошо, а если поискать те самые квартиры в новых домах — но уже хоть с какой-то отделкой — на вторичном рынке? Проверить, насколько они дороже той самой «коробки»?

Чистовая отделка включает в себя: покрытие стен, готовый пол (чаще — ламинат и линолеум, ровный потолок, установку входных и межкомнатных дверей, подключение сантехники, газовой или электрической плиты. Источник: Домклик

Считаем и думаем

Итак. Вооружаемся калькулятором и делаем выборку по Иркутску на сервисе Домклик. Нам нужна однушка в новостройке площадью 39-42 «квадрата». Сегодня в Иркутске этим параметрам соответствуют более 260 квартир в 11 ЖК — и кое-какие из них уже сданы.

Разброс цен приличный, от 4 до 8 миллионов рублей. Крайние варианты сразу убираем, нам нужна золотая середина, то есть бюджетные ЖК не на городской окраине, но и не в престижном Солнечном. Пожалуйста, для вас спальные микрорайоны в Свердловском районе и Рабочем предместье. Здесь цена небольших новостроек без отделки — около 4,5 миллиона рублей.

Теперь забиваем в поиск те же параметры по метражу, но уже в разделе «вторичный рынок». Ищем дома не старше 2013 года. Предложений меньше, около сотни.

Но тут все как минимум с черновой отделкой (уже не от застройщика, от собственника) — но таких мало, меньше десятка. А остальные — обычные квартиры с обычным ремонтом разной степени качества и дизайна.

Иркутск, Братская улица, ЖК «Простор». Источник: Домклик

– Со стороны может показаться, что готовые квартиры сильно дороже, но нет, – объясняет Светлана Бочарова. – И жители Иркутска это сразу поймут. Для этого достаточно «забыть» про престижные районы, а также убрать варианты класса «супердизайн».

Мы так и сделали. И получили… практически те же цены, что на «коробки». Ну, или вполне сопоставимые. Вот две квартиры в микрорайоне Радужный по 39 квадратов — одна с хорошим ремонтом в доме 2013 года постройки. Вторая — в комплексе, который еще не сдан, без отделки. Первая продается за 4,7 миллиона рублей, вторая — за 4,2 миллиона. Однушка в ЖК «Предместье» в Рабочем с евроотделкой – 4,6 миллиона. И рядом, в строящемся доме на Сарафановской — 4 миллиона рублей. И так далее.

Конечно, разница в стоимости есть: для недорогих квартир в спальных районах она составляет примерно полмиллиона рублей. Но подумайте сами: разве за эти деньги можно превратить голый бетон без света и воды в полноценное жилое пространство? Что-то подсказывает, что в текущих условиях на это уйдет гораздо больше средств. Плюс время и нервы.

Так если «не видно разницы», зачем брать то, что без ремонта? Но есть нюанс.

Фото: Shutterstock

Ипотека решает

Вот он, тот самый нюанс. Без ипотеки сегодня не обходится почти ни одно новоселье в Иркутске. А льготные программы займов, напоминают эксперты сервиса Домклик, распространяются именно на первичное жилье. «Вторичка», какой бы свежей она ни была, в мир сниженных ставок никак не вписывается.

– Ипотека на новостройки намного выгоднее, это, очевидно, и позволяет серьёзно сэкономить на выплатах, – продолжает Светлана Бочарова. – Ежемесячный платеж за жильё примерно той же цены в ещё не сданном и уже «вторичном» ЖК отличается серьёзно, скажем, 22 и 34 тысячи в месяц. Для многих это всё определяет.

Напомним: ставки на покупку квартир в новостройках по «Семейной ипотеке» Сбера — от 5,7%, по ипотеке с господдержкой — от 7,7%. А на вторичку — от 10,9%.

Именно поэтому иркутяне чаще покупают «коробку». А пока она строится, платят по кредиту и копят на ремонт. Впрочем, есть еще один вариант. «Семейная ипотека» того же Сбера допускает покупку недвижимости у физического лица. Но только по договору переуступки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Это часто те случаи, когда метры приобретались на уровне котлована для последующей перепродажи, – объясняет эксперт. – В этом случае можно оформить ипотеку на новостройку на льготных условиях.

Чего можно добиться таким образом? Немножко сэкономить на ремонт: квартиры по переуступке продаются, как правило, чуть дешевле, чем у застройщика, — инвестору нужно, с одной стороны, вывести квартиру на рынок как можно ближе к сдаче дома (чтобы она набрала максимальную ликвидность). А с другой — успеть «провернуть» сделку до сдачи ЖК в эксплуатацию. Конечно, это вариант для самых упорных, ведь придется постоянно прочесывать рынок предложений.

В любом случае, главное — трезво оценивать свои возможности и все факторы. Если вам не нужно снимать жилье (допустим, у вас уже есть недвижимость, а квартиру вы берете для расширения), можно приобрести новостройку по льготной ипотеке, хоть и без отделки. И, подкопив средства, понемногу ее ремонтировать. Если для вас это не вариант — тогда стоит купить готовое, вторичное жилье (пусть даже по базовой ипотечной программе) и сразу вселиться, избежав расходов на аренду.

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