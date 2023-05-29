Депутат Госдумы Георгий Арапов: Пострадавшее животное о примирении никто не спрашивал

Зампред комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов. Фото: Партия «Новые люди»

26 мая депутат от партии «Новые люди», зампред комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов направил запросы в Следственный комитет и МВД по нападению в селе Хомутово Иркутской области.

Последние несколько дней в социальных сетях жители Приангарья обсуждают попавший на видео инцидент, который произошел в селе Хомутово. С каждым днем появляются новые подробности случившегося, но уже понятно, что произошло нападение на промышленную базу, расположенную по улице Некрасова. Очевидцы сообщают, что неизвестный мужчина устроил погром на объекте, избил людей, в том числе сторожа базы. Трубой и досками он избил сидящую на цепи и не имеющую возможности убежать собаку - эта часть погрома зафиксирована на видео. После этого на территорию базы въехал автопогрузчик, который продолжил уничтожать имущество.

Случаем заинтересовались в Государственной думе. Иркутский депутат от партии «Новые люди» сообщил в своем телеграм-канале, что направил запросы в Следственный комитет и МВД. По словам депутата, после публикации ролика в интернете он получил множество обращений по случаю в Хомутово.

- Поступают новости о каком-то примирении сторон, но я думаю, что пострадавшее животное об этом примирении никто не спрашивал. Поэтому со своей стороны вчера написал запросы в Следственный комитет и МВД. Держу вопрос на контроле, - заявил Георгий Арапов.