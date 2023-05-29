Обматерил стюардессу: пассажиру авиарейса «Иркутск-Шереметьево» отказали в перелете Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что к борту самолета авиарейса «Иркутск-Шереметьево» вызывают наряд полиции. Как оказалось, все дело в том, что один из пассажиров вел себя неподобающим образом. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

-58-летний житель Ставропольского края в самолете выражался грубой нецензурной бранью в адрес девушки-бортпроводницу, - говорят в ведомстве.

Тогда командир воздушного судна принял решение отказать мужчине в перелете. Транспортные полицейские увели мужчину в дежурную часть, в отношении него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

С задержанным провели профилактическую беседу. Правда, теперь в качестве наказания жителя Ставропольского края ждет штраф до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.