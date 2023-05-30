Дилерский центр Ростсельмаш в Шелехове

Трактор серии Ростсельмаш 2000. Фото компании.

Компания Ростсельмаш, совместно с группой компаний ООО «Техцентры Сотранс», открыла в Иркутске новый дилерский центр. Много лет новый дилер ключевого российского производителя сельхозтехники занимается транспортными перевозками и реализацией тяжелой техники, в том числе для агропромышленного комплекса. Подробнее о том, какая техника будет работать на полях, рассказал Дмитрий Ткаченко, директор ООО «Техцентры Сотранс»:

- Наш дилерский центр уже ведет доставку техники, в регион прибывают новые тракторы популярной серии Ростсельмаш 2000, также на склад уже прибыл кормоуборочный комбайн DON 680М. Выставочная площадка техники открыта, - каждый может лично ознакомиться с предлагаемыми образцами, узнать обо всех особенностях и преимуществах. Также в рамках работы дилерского центра функционирует накопительный склад, чтобы необходимая техника всегда была в наличии. Готовы также теплый склад запчастей площадью 530 м2 и сервисная зона на 320 м2. Кроме того, Ростсельмаш в Шелехове имеет 5 машин для мобильных сервисных бригад, которые смогут вести обслуживание техники непосредственно в полях.

- Что вы советуете местным аграриям, какие модели будут особенно эффективны в нашем регионе с его непростыми условиями?

- Безусловный лидер, который пользуется неизменной и заслуженной любовью у российских фермеров, это трактор серии Ростсельмаш 2000. Эта агромашина добросовестно выполняет свою работу с ранней весны и до поздней осени. Уже хорошо опробовано на практике: эти машины отлично справляются с большим спектром полевых работ. Мощные, экономичные, адаптированные к работе в российских условиях двигатели обеспечивают надежный запуск даже в холодную погоду, что особенно актуально для Сибири. Кроме того, удобная кабина с высоким качеством отделки, низким уровнем шума позволяет работать по 10 - 12 часов в смену, при этом не утомляясь. Также среди преимуществ этой модели выделяют отличные тяговые возможности, надежные мосты с внешней планетарной передачей и блокировкой дифференциалов, сдвоенные колеса, тормоза прицепа.

- Какие технические новинки помогают технике в работе?

- Сегодня для покупателей, которые приобретают тракторы Ростсельмаш, доступна новая опция - РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль. Эта система принимает на себя управление траекторией движения трактора, а также осуществляет автоматические развороты. Устойчивая работа с высокоточными поправками обеспечивается базовой станцией RTK, сохраняя точность движения машины по заданной траектории до 2,5 см. В результате снижается трудоемкость полевых операций до 60%, сокращается количество пропусков и перекрытий, повышается экономия топлива. Гораздо эффективнее становится работа в темное время суток. Это только одна из семейства цифровых разработок производителя для улучшения качества работы сельхозмашин.

РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль. Фото компании.

- Такие системы уже используются в Иркутской области?

- Местные производители уже успели оценить возможности, которые открывают электронные системы для сельского хозяйства. Они упрощают и жизнь механизаторов, которые освобождаются от целого ряда рутинных обязанностей и могут больше времени уделить контролю качества производимых работ, дают возможность для развития руководителю хозяйства, ведь автоматика контролирует более 170 параметров - от местоположения техники до данных о состоянии отдельных агрегатов. Информация отображается на компьютере, планшете, смартфоне, в том числе в специальном мобильном приложении. Контролировать, анализировать, улучшать ситуацию в «поле» стало как никогда легко из любого удобного места, где есть доступ в интернет.

Отзывом о технике Ростсельмаш поделился председатель правления СПК Владимир Мертес:

- «Мы купили первый трактор Ростсельмаш в 2020 году и не пожалели. На нем ведем раннее весеннее боронование, посев, культивацию паров, возим силос, пашем зябь, то есть он занят практически весь сезон. В хозяйстве еще работали десяток других тракторов трех модификаций, но их двигатели нас не устраивали: у одних модели слабенькие, у других ненадежные, у третьих импортные и потому дорогие в обслуживании. Когда стали искать альтернативу, то выбор пал на машину Ростсельмаш.

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Долгов:

- Выбирая трактор Ростсельмаш, я руководствовался тем, что у данной модели механическая коробка передач, комфортные условия для покупки и соответствие всем требованиям для техники, которая выходит на поля. Мы можем высоко оценить эту модель, потому что проверили сами, на своем опыте, как работает этот трактор. Другим фермерам советую обратить внимание на него.

Новая система с электрорулем для тракторов поступила в продажу только весной этого года, но уже успела заслужить похвалу потребителей.

- Мы приобрели две системы РСМ Агротроник Пилот 1.0. электроруль весной и установили их на тракторы Ростсельмаш 2375 и 2400, - рассказывает директор хозяйства Волгоградской области ООО «Новый путь» Николай Прасандеев. - Качество обработки стало намного лучше, больше нет «клинов», все получается ровненько и красиво. Теперь нет опасений, что техника будет крутиться на одном месте. Более того, даже когда поднимается пыль, трактор все равно будет соблюдать нужную траекторию, вне зависимости от того, есть видимость у механизатора или нет.