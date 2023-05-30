Этно-музыка, швейный фестиваль и панна-бол: что ждет жителей Иркутска в честь Дня города со 2 по 4 июня

Мероприятия запланированы на 2,3 и 4июня. Фото: Валентин Карпов.

Иркутск готовится отметить свой 362-й день рождения! Организаторы обещают порадовать жителей и гостей города в субботу, 3 июня, самыми разными концертами, квестами и фестивалями. Кто станет приглашенной звездой вечера? Как отпразднуют 100-летие иркутского спорта? Состоится ли фейерверк? Ответы на все главные вопросы о Дне города в 2023 году в материале КП-Иркутск.

Праздновать начнут 2 июня

Первые мероприятия в программе празднования запланированы на пятницу. 2 июня в Областной филармонии состоятся два концерта для старшего поколения с участием музыкантов и солистов. Зрителей приглашают в 15:00 и 17:30. Приобрести билеты можно в кассе или в режиме онлайн на официальном сайте.

- Наша задача - организовать все на высоком уровне, чтобы каждый житель мог найти для себя, своей семьи интересные события, - отметил во время заседания оргкомитета по подготовке ко Дню города мэр Руслан Болотов. - Безусловно, пристальное внимание уделим комфортной транспортной логистике. В приоритете для нас - обеспечение безопасности горожан. Также необходимо своевременно навести порядок на улицах после завершения праздника.

Этно-музыка, швейный фестиваль и сдача ГТО

3 июня праздник начнется с 9:00. Утром в спорткомплексе «Авиатор» стартует программа «Иркутск – город спортивный», во время которой все желающие смогут сдать нормы ГТО, поиграть в дартс и панна-бол, разновидность уличного футбола, зародившаяся в Амстердаме. В ней игрокам важно уметь делать разные эффектные трюки, а бросок между ног соперника ценится выше, чем гол в ворота. Не обойдутся мероприятия без песен и танцев.

- Впервые пройдут международные товарищеские матчи по футболу среди сборных команд городов: Иркутск, Нинбо (Китайская Народная Республика) и Улан-Батор (Монголия), - рассказали в администрации Иркутска.

В 11:00 у памятника Александру III развернется швейный фестиваль под названием «Байкал Шьютифул». В него войдут лекции, мастер-классы, презентации индивидуальных проектов, театрализованные показы одежды и выставка исторических костюмов. В 17:00 программу здесь продолжит традиционный финал конкурса «Голос моего города».

Откроются и площадки для самых маленьких. Родителей девчонок и мальчишек приглашают в сквер Кирова, где с 14:00 до 18:00 пройдут интерактивы для детей. В это время на главной сцене с 15:00 до 22:00 прогремит большой праздничный концерт под лозунгом «С днем рождения, Иркутск». Главной приглашенной звездой вечера станет этнический певец, композитор и поэт из Хакасии ГУРУДЭ, который работает в жанрах worldmusic и ethno. Празднование завершится ярким выступлением иркутской кавер-группы «Беррн». Также в 19:00 на площади графа Сперанского состоится одно из главных событий Байкальской недели искусства и ремесел – открытый показ «Этноподиум. Ангара. Счастье чистой воды». Свои работы представят дизайнеры из России и стран ближнего зарубежья.

Приходите на «Литературный квартал»

4 июня гуляния продолжатся. В сквере имени Кирова с 12:00 до 16:00 для любителей чтения запланирован «Литературный квартал».

- Все желающие смогут принять участие в викторинах, мастер-классах, выступить со стихами, а также услышать произведения известных и начинающих поэтов, прозаиков, бардов, учащихся школ искусств и театральных студий, - отмечают в администрации Иркутска.

А на бульваре Гагарина, 9 с 17:00 до 19:00 будет звучать музыка - организаторы подготовят танцевальный вечер для старшего поколения.

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