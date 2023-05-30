Каждая семья найдет в списке событий что-то интересное. Фото: Евгения ГУСЕВА

Наступления 1 июня с нетерпением ждут и взрослые и дети. Первый день лета, впереди счастливые каникулы и праздник на календаре. Как пройдет День защиты детей в Иркутске 2023? Забегая вперед, скажем, что каждая семья найдет в списке событий что-то интересное. Обещаем, незабываемые впечатления гарантированы!

Куда сходить в Иркутске на День защиты детей 1 июня 2023

Идем в театр?

Итак, 1 июня в Иркутске точно день особый. В столице региона стартует открытие II Международного театрального фестиваля «Байкальский талисман». В нем принимают участие 17 трупп из Беларуси, Монголии, Казахстана и нескольких городов России. Что эта информация дает родителям? Разумеется Несколько вариантов, как провести досуг с ребенком. 1 июня на основной сцене Театра имени Александра Вампилова артисты ТЮЗа Республики Саха (Якутия) представят спектакль по мотивам сказок народов Севера «Кукушка». Начало в 11.00.

А Драматический театр имени Охлопкова покажет спектакль для ребятишек от шести лет «Волшебник изумрудного города». Любимые герои - Элли, Тотошка, Дровосек, Страшила и Лев - научат зрителей самому главному на пути к заветным желаниям: самоотверженности, доброте, настойчивости, вере в себя и, конечно же, дружбе. Начало спектакля в 11.30.

Областной театр кукол «Аистенок» ко Дню защиты детей в Иркутске 2023 подготовил для маленьких зрителей показ волшебной восточной сказки «Карлик Нос» и праздничное игровое мероприятие - бал «В гостях у королевы». Во время праздника дети изучат светский этикет, искусство комплиментов, язык вееров и даже танец котильон! Завершится яркий бал дискотекой с пузырями.

Или на концерт?

Иркутская областная филармония приглашает юных слушателей на детскую развлекательную музыкальную программу «Сказки летнего леса». Артисты исполнят песни из любимых мультфильмов «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Маша и медведь», «Фиксики», «Король Лев», «Барбоскины». Ребятишек также ждут веселые игры, мультвикторина и конкурсы. Рекомендуемый возраст слушателей 4 - 11 лет. Начало в 10.00 и 11.30.

Программа мероприятий на День защиты детей в Иркутске 2023

А может, в музей?

В Усадьбе Сукачева продолжится выставка кукол и мишек Тедди «Вне времени». В экспозиции собраны мишки и авторские куклы, выполненные в различных техниках и из разных материалов - текстиля, папье-маше, шарнирные, лепные. Более 200 авторских произведений создали 36 мастеров из разных регионов России. Вход доступен по Пушкинской карте.

Любуемся звездным небом

В звездном зале Иркутского планетария в 12.00 покажут мультипликационный фильм «За пределами Солнечной системы». Сюжет повествует о поисках планет у других звезд. Юные зрители вместе с героиней - любознательной девочкой Селестой и ее проводником Луной - узнают о том, что такое экзопланеты, как их ищут и пытаются исследовать.

После просмотра мультфильма будет проведена экскурсия по звездному небу над Иркутском, а лектор планетария расскажет о том, какие объекты – звезды и планеты - можно увидеть в небе над городом вечером и ночью.

В кино!

А может быть в День защиты детей в Иркутске 2023 сходить в кино? В эти дни на больших экранах как раз показывают красочный мультфильм «Трио в перьях-2». Буквально сразу же после начала сеанса зритель окажется в поразительном мире птиц, которые зимуют в Африке. По сюжету воробей Ричард, воспитанный аистами, обижается на свою стаю из-за того, что его не взяли в ученики вожака. Он отправляется в самостоятельное путешествие и встречает воробьиную банду, которую держит в неволе жадный павлин. Чтобы им помочь, Ричард вместе со старыми и новыми друзьями втягивается в большую охоту за сокровищами в духе Индианы Джонса! Идеальный вариант для того, чтобы сходить с детьми в кино и получить свою порцию отличного настроения!

КОНКРЕТНО

Прокатимся на колесе обозрения

Гостей спорт-парка «Поляна» в День защиты детей в Иркутске 2023 ждет праздничная программа с выступлениями юных артистов, музыкой и танцами. С ребятишками поиграют аниматоры - любимые герои Леди Баг и Человек Паук. А партнеры спорт-парка «Поляны» подготовили для каждого юного участника праздника подарок - катание на колесе обозрения! Мероприятие запланировано на 12.00.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

На прогулку с козленком

Первого июня Иркутский зоосад на Кольцова, 93 предоставит 50-процентную скидку на детские билеты. Маленькие посетители зоопарка в этот день смогут посмотреть, погладить и покормить животных, которых здесь проживает немало! А вот программа, посвященная празднованию Дня защиты детей, состоится в субботу, 3 июня. Ребята могу принять участие в викторине, посетить мастер-класс по изготовлению аппликации «Крольчата из бумаги» и отправиться на прогулку с козленком.

КСТАТИ

Тишины в библиотеке быть не должно!

Городские библиотеки тоже не остались в стороне от Дня защиты детей и приготовили разнообразные программы.

Так, областная детская библиотека имени Марка Сергеева подготовила литературно-театрализованную программу «Пусть всегда будет детство!». Ребятишки вместе со сказочными героями смогут принять участие в играх, занятиях в интерактивной песочнице, литературной викторине, просмотре мультфильмов и книг в формате 4D, рисовании мелками на асфальте. Начало в 10.00.

А еще в День защиты детей в Иркутске 2023 возле Библиотеки имени семьи Полевых (микрорайон Университетский, 70) пройдет праздничное уличное мероприятие. В нем примут участие детские творческие коллективы, общественные организации, учащиеся спортивных и общеобразовательных школ. Начало в 12.00.

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