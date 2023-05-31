Что произошло в Иркутске в ночь на 31 мая 2023 года: последние новости Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Житель Иркутской области выиграл в лотерею почти 20 миллионов рублей. Согласно правилам игры, ему нужно было либо угадать 12 чисел (от 1 до 24 - прим.Ред.), либо не угадать ни одного. Какой из этих вариантов стал судьбоносным для жителя нашего региона - неизвестно. К слову, за выигрышем он пока тоже не торопится.

Из Иркутска в Усть-Кут 30 мая вылетел самолет, однако в один момент ему пришлось развернуться. Все дело в том, что на иллюминаторе заметили трещину. За проверку взялась прокуратура. К счастью, самолет успешно приземлился. На борту были пять человек экипажа и 46 пассажиров

Из Иркутска открываются рейсы в Сеул с 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Иркутска. Правда, рейс будет стыковочным - через Улан-Батор. Для иркутян предусмотрели рейсы как с минимальным стыковочным рейсом, так и с промежутком в несколько дней, для желающих посмотреть Монголию.