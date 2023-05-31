Синоптики дали неожиданный прогноз погоды на июнь 2023 года. Рассказываем, когда в Иркутске потеплеет до +30

Сибирякам пообещали около 300 часов солнца в предстоящем месяце. Фото: Андрей АБРАМОВ

Иркутские синоптики дали предварительный прогноз погоды на июнь 2023 года. Удастся ли сибирякам принять солнечные ванны, полежать на пляже и вдоволь искупаться? Специалисты Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды спешат обрадовать тех, кто устал от промозглой и снежной весны – в ближайший месяц ожидается по-настоящему летняя жара.

Придется перетерпеть дожди

- Начало летнего сезона стартует с неустойчивой и прохладной погоды, на территории основной земледельческой зоны области ночные температуры не будут превышать +10 градусов, - рассказывает ведущий агрометеоролог Наталья Домбровская. - После полудня дневные температуры будут прогревать воздух до +18…+23 градусов, но от декады к декаде и минимальные, и максимальные температуры будут только расти и в последней десятидневке месяца воздух будет прогреваться до +30 градусов.

В целом в Приангарье установятся температуры, которые будут соответствовать климатической норме, а иногда и превышать ее. Однако в первой половине июня не обойдется без осадков. Именно на этот период придется большее количество дождей. По сравнению с маем оно увеличится примерно вдвое – с 30 мм до 60-ти. Ближе к июлю все чаще ожидаются очаговые ливни и грозы, которые будут бушевать днем и успокаиваться к вечеру.

Больше всего солнца

Также синоптики отмечают, в июне предстоит самая большая продолжительность солнечного сияния. В среднем этот показатель приближается к 300 часам за месяц! Постепенно дни становятся длиннее, а ночи короче и вместе с этим теплее.

- Такое обилие солнца хорошо прогревает атмосферу, и средняя месячная температура по области увеличивается от мая к июню в 1,5−2 раза, - заключает метеоролог.

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