Администрация Иркутска получила награду “Пресс-служба-2023”. Фото Администрации Иркутска

Церемония награждения победителей конкурса для специалистов по связям с общественностью «Пресс-служба года-2022» прошла в Москве. Кроме победителей в 17 номинациях выделялись и «Отличники конкурса» - проекты, которые набрали наибольшее количество баллов, но не вошли в тройку лидеров.

Призы вручали члены жюри конкурса – ведущие эксперты в области связей с общественностью, в том числе председатель жюри и главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов.

- С 2008 года мы выбираем и награждаем лучших пиарщиков со всей России, ближнего и дальнего зарубежья, - отметил Тимур Асланов. - В этом году мы получили 583 заявки на конкурс от представителей бизнеса, госсектора и некоммерческих организаций. Нам пришли работы из самых разных регионов России от Сахалина и Якутии до Калининграда, от Норилтска и Салехарда до Краснодара и Ставрополя, а также из других стран – Беларуси, Казахстана и даже Израиля.

Диплом «Отличник конкурса» получило Управление по информационной политике аппарата администрации Иркутска. Для оценки они представляли проект «НеформаТно о скучном» - это цикл передач о жизни Иркутска на радио «мСм».

Его радиослушатели могли услышать с апреля по декабрь 2022 года. И не только услышать, но и принять активное участие, ведь в каждой из передач звучал интересный вопрос об Иркутске, а первый приславший правильный ответ получал подарок. Ко всему этому масса полезной и интересной информации о городе и о том, как именно работает администрация и какие вопросы находятся в ее компетенции. Так, например, жители областного центра узнали, что за последние два года в городе появилась первая выделенная полоса для общественного транспорта, состоялось первое вручение ключей от новой квартиры лучшему учителю года, открылась первая открытая площадка для занятий боксом и прочее. А еще узнали, как расшифровываются важные аббревиатуры, какие в городе действуют национальные проекты и что делается для подготовки к зиме. Всего в эфир вышло 145 оригинальных выпусков о деятельности администрации Иркутска.

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Из фактов, которые узнали об Иркутске слушатели программы на радио “мСм”

- 180 дворников ежедневно убирают парки и скверы Иркутска – это равно армии Ватикана.

- 180 тысяч кубометров воды – среднее потребление холодной воды иркутянами в сутки. Эта вода вместилась бы в поезд из 1097 вагонов.