Что произошло в Иркутске в ночь на 1 июня 2023 года: последние новости Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутске начал работу комплекс фиксации неправильной парковки автотранспорта. Фактически, он размещен в легковом автомобиле, состоит из 2 камер, монитора и процессора. Весь этот комплекс во время движения, собственно, считывает, как стоит автомобиль, его номерные знаки считываются, а потом данные передаются в ГИБДД.

Рост пассажиропотока отмечен в аэропорту Иркутска. В этом году он планирует обслужить более трех миллионов пассажиров. Аэропорт областной столицы все больше рассматривается как некий хаб. Сейчас из городского аэропорта летают около 20 авиакомпаний, которые ежедневно совершают порядка 100 рейсов на вылет и прилет.

В Иркутской области вынесен приговор по уголовному делу о контрабанде лесоматериалов стоимостью более 55 миллионов рублей. В совокупности удалось вывезти порядка 17 тысяч кубометров, говорят правоохранительные органы.