Продавала отдых в дешевых отелях по цене дорогих и тайно сокращала путевки: директор турфирмы развела клиентов на 700 тысяч

От действий предпринимательницы пострадали семь человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

34-летнюю предпринимательницу из города Вихоревка признали виновной в присвоении денег клиентов. Будучи гендиректором туристической фирмы в Братске, она тайно меняла условия отдыха, а разницу в ценах забирала себе в карман.

Преступления были совершены с октября 2019 по август 2022 года. Женщина брала деньги с клиентов за продажу туристических услуг и туров. Затем, не ставя их в известность, меняла классность отелей с высокой на более низкую, либо уменьшала продолжительность отдыха. Об этом туристы, которые заплатили за путевки, узнавали, когда уже находились на курорте. Предпринимательница же спокойно забирала себе разницу между оплаченным туром и стоимостью предоставленных услуг.

Таким образом, женщина присвоила себе более 730 тысяч рублей. От ее действий пострадали семь человек. Когда афера раскрылась, в отношении предпринимательницы было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение».

- Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Однако отбывать наказание женщина отправится, когда ее малолетнему ребенку исполнится 14 лет. Также служители Фемиды обязали женщину вернуть клиентам присвоенные деньги.

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