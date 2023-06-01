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Происшествия1 июня 2023 4:28

Продавала отдых в дешевых отелях по цене дорогих и тайно сокращала путевки: директор турфирмы развела клиентов на 700 тысяч

Директора турфирмы из Братска осудили за присвоение денег клиентов
Виктория КУДАЕВА
От действий предпринимательницы пострадали семь человек.

От действий предпринимательницы пострадали семь человек.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

34-летнюю предпринимательницу из города Вихоревка признали виновной в присвоении денег клиентов. Будучи гендиректором туристической фирмы в Братске, она тайно меняла условия отдыха, а разницу в ценах забирала себе в карман.

Преступления были совершены с октября 2019 по август 2022 года. Женщина брала деньги с клиентов за продажу туристических услуг и туров. Затем, не ставя их в известность, меняла классность отелей с высокой на более низкую, либо уменьшала продолжительность отдыха. Об этом туристы, которые заплатили за путевки, узнавали, когда уже находились на курорте. Предпринимательница же спокойно забирала себе разницу между оплаченным туром и стоимостью предоставленных услуг.

Таким образом, женщина присвоила себе более 730 тысяч рублей. От ее действий пострадали семь человек. Когда афера раскрылась, в отношении предпринимательницы было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение».

- Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Однако отбывать наказание женщина отправится, когда ее малолетнему ребенку исполнится 14 лет. Также служители Фемиды обязали женщину вернуть клиентам присвоенные деньги.

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