Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 июня 2023 23:00

Что произошло в Иркутске в ночь на 2 июня: последние новости

В Иркутской области за хищение денег под суд попадет руководитель стройфирмы
Елена СИНИЦА
Что произошло в Иркутске в ночь на 2 июня: последние новости

Что произошло в Иркутске в ночь на 2 июня: последние новости

Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутске стартовал Международный театральный фестиваль «Байкальский талисман». Он продлится десять дней, иркутяне смогут посмотреть 17 спектаклей театральных коллективов из разных стран и регионов России, рассказывают в правительстве Иркутской области.

В Иркутской области руководителя стройфирмы осудят за хищение 29 млн рублей. С ним был заключен контракт в рамках национального проекта "Экология". Ему необходимо было выполнить обустройство очистных и защитных сооружений вдоль реки Ангара, рассказывают в пресс-службе прокуратуры региона. Однако в своих работах он решил применить уже ранее использованный шпунт.

Порядка 500 тысяч цветов будут радовать глаза иркутян в этом году. Специалисты уже занимаются их высадкой.В их числе будут бархатцы, петунии, бегонии и клеомы. В этом году площадь озеленения увеличат до 10 тысяч квадратных метров.

КАРТИНА ДНЯ