Что произошло в Иркутске в ночь на 2 июня: последние новости Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутске стартовал Международный театральный фестиваль «Байкальский талисман». Он продлится десять дней, иркутяне смогут посмотреть 17 спектаклей театральных коллективов из разных стран и регионов России, рассказывают в правительстве Иркутской области.

В Иркутской области руководителя стройфирмы осудят за хищение 29 млн рублей. С ним был заключен контракт в рамках национального проекта "Экология". Ему необходимо было выполнить обустройство очистных и защитных сооружений вдоль реки Ангара, рассказывают в пресс-службе прокуратуры региона. Однако в своих работах он решил применить уже ранее использованный шпунт.

Порядка 500 тысяч цветов будут радовать глаза иркутян в этом году. Специалисты уже занимаются их высадкой.В их числе будут бархатцы, петунии, бегонии и клеомы. В этом году площадь озеленения увеличат до 10 тысяч квадратных метров.