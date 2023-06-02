«Тела спрятали в подполье»: супружеская пара отправится в колонию за расправу над двумя братьями

Супружеской паре назначили 17 и 18 лет колонии за убийство братьев из Нижнеудинска Фото: Иван МАКЕЕВ

На скамье подсудимых в Иркутской области оказалась пара, которую обвиняют в жестокой расправе. В ночь с 1 на 2 июля 2021 года 35-летний мужчина вместе со своей гражданской женой выпивал спиртное у знакомого в одном из садоводств Нижнеудинского района. К приятелю они приехали из города Тулуна. Во время застолья неожиданно началась словесная перепалка. Гость напал на хозяина дома и сильно избил, не жалея ударов по голове. 33-летняя женщину решила присоединиться к своему спутнику - обмотала шею жертвы ремнем и вместе с мужем задушила. 42-летний сибиряк скончался на месте.

- Спустя некоторое время пришел старший брат погибшего, которого супруги решили убить, с целью скрыть ранее совершенные преступления, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона. - Они нанесли 47-летнему мужчине множественные удары по телу, после чего задушили. От трупов избавились, сбросив их в подполье дома, после чего скрылись с места происшествия.

Вскоре пару задержали полицейские и следователи СК, после чего поместили под стражу. Выяснилось, что подозреваемый уже был ранее судим. Им предъявили обвинение сразу по двум статьям: "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека", "убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление".

Согласно решению суда, опасного рецидивиста приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Его возлюбленная проведет в колонии общего режима ближайшие 17 лет. Обоим назначено ограничение свободы на срок 1 год 10 месяцев и 1,5 года соответственно.

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