Заставили выйти из машины, чтобы поговорить: бандиты забили насмерть водителя его же битой

Погиб мужчина в больнице, спустя 8 часов после случившегося. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На суде мужчины, которые забили битой жителя Бурятии до смерти, не признались в убийстве: пытались доказать, что таким образом защищались. Но их вина была установлена.

Все произошло зимой 2021 года. Вечером двое преступников, один из которых был пьян, начали приставать с претензиями к водителю, припарковавшемуся у магазина: предложили ему выйти из машины и поговорить. Он вышел, но захватил биту и ударил одного из противников. В это время второй, который был в пьяном угаре, повалил водителя на землю и стал избивать.

- Мужчина был обезоружен, лежал на земле. Один из преступников решил его убить. Он стал с силой наносить ему удары деревянной битой. Следом присоединился и второй, начал избивать сибиряка ногами. Смерть потерпевшего наступила в больнице, спустя 8 часов после случившегося, - сообщают КП-Иркутск в Верховном суде Бурятии.

Но на этом преступления не закончились. Один из бандитов обчистил сибиряка. Стащил кое-что из одежды и деньги. В итоге один из преступников получил 17 лет, а второй 12 лет. Отбывать наказания они будут в исправительной колонии строгого режима. Стоит отметить, что одному из убийц дали больше за кражу и оскорбление судьи на заседании. Также они получили дополнительное наказание - ограничение свободы на 1,5 года. Приговор в законную силу пока не вступил.

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