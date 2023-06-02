Что произошло во время концерта Мари Краймбрери в Иркутске

Иркутск стал первым городом в рамках гастрольного тура Мари Краймбрери по Сибири Фото: Даниил ОПАРИН

Вечером 1 июня, во дворце спорта «Труд» прошел большой сольный концерт одной из самых популярных исполнительниц современной эстрады Мари Краймбрери, чьи треки последние годы часто занимают почетные места в музыкальных чартах и звучат на радиостанциях. Иркутск стал первым городом в рамках гастрольного тура по Сибири. И судя по тому, что в зале практически не оставалось свободных мест, жители областного центра ждали этого события особенно.

Концерт длился на протяжении двух часов. Марина, а именно так по-настоящему зовут певицу, исполнила для собравшихся несколько своих самых известных хитов: «Океан», «Полюби пьяную», «Закружило», «Давай навсегда» и многие другие. На протяжении всего концерта, Мари в перерывах между выступлениями общалась со зрителями, рассказывала о истории написании любимых песен, о своих друзьях и близких людях, которые внесли большой вклад в развитие ее творчества.

Зрители подпевали любимой исполнительнице, а преданные фанаты даже устроили для нее сюрприз – во время исполнения песни «Самолет», на сцену из разных уголков дворца спорта полетели бумажные самолетики. Исполнительница поддержала такой необычный флешмоб и поблагодарила иркутян за такой радушный прием.

С момента появления Марины на сцене и до самого завершения выступления, зал практически пел с исполнительницей в унисон. Зрители отметили, что атмосфера концерта была наполнена особой искренностью и душевностью.

«Столько эмоций осталось после концерта! Марина – настоящий профессионал. Ее энергетика, пластика, взаимодействие с аудиторией, вокал, душевные тексты песен. Обязательно приезжай в Иркутск еще!»

«Самый искренний исполнитель на нашей сцене! Пусть все у тебя будет, чего так хочет душа!»

«Мурашки по телу бегали все два часа. Это невероятный кайф! Спасибо Мари! Хочу еще!»

«Рыдала, танцевала и пела во все горло. Бесконечно люблю Мари Краймбрери!»

«Мне очень понравился концерт! Два часа пролетели незаметно. Сложилось впечатление, что зрители не хотели отпускать Мари, а она сама не хотела уходить со сцены».

«Марина, ты супер! Приезжай в наш город еще!», - пишут поклонники Мари Краймбрери в социальных сетях.

- Иркутск, спасибо каждому, кто сегодня разделил этот вечер с нами! – обратилась к своим поклонникам Мари Краймбрери в соцсетях.

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