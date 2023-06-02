Ограничения будут действовать с 15:00 до 22:00 у площади графа Сперанского. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Остались считанные часы до долгожданного для иркутян праздника - Дня города. В этом году столица Приангарья отмечает 362-е именины! Несмотря на то, что традиционного шествия и салюта не будет, организаторы приготовили для гостей и жителей Иркутска очень много интересного: выступление певца из Хакасии ГУРУДЭ, швейный фестиваль, «Синий троллейбус Булата Окуджавы», арт-объект «Дерево жизни», «Этноподиум. Ангара. Счастье чистой воды». К тому же, общественный транспорт будет ходить до полуночи. Однако автомобилистов предупреждают - в центре города 3 июня будет ограничено движение транспорта. Из-за этого также изменятся маршруты автобусов и троллейбусов. В администрации поделились подробным перечнем, где ожидается перекрытие дорог в Иркутске 3 июня 2023 года.

Перекрытие дорог в Иркутске 3 июня 2023 года

С 15:00 до 22:00 3 июня будут действовать ограничения рядом с площадью графа Сперанского: с улицы Ленина будет необходимо поворачивать на Канадзавы; с улицы Сухэ-Батора разрешат движение только по Желябова в сторону цирка; с улиц Рабочей, Польских Повстанцев, Нижней Набережной нельзя будет выехать на площадь графа Сперанского; с улиц Сурикова, Чкалова, Российской и Свердлова будет запрещен въезд на улицу Ленина.

Что касается общественного транспорта, при следовании из центра автобусы пойдут по улицам Ленина – Канадзавы – Марата – Чкалова. В сторону центра движение будет временно организовано по улицам Чкалова – Марата – Свердлова – Ленина.

К счастью, перекрытие дорог в Иркутске 3 июня 2023 года продлится лишь несколько часов. Автомобилистов настоятельно просят заранее продумывать маршрут в этот день, а также позаботится о месте парковки. К слову, в местах массовых мероприятий настоятельно просят не использовать велосипеды, самокаты, скутеры, скейтборды. Не следует брать с собой крупные рюкзаки, сумки, чемоданы, тележки и грузы. Также сибирякам рекомендуют оставить питомцев дома. Важно! Запуск дронов и квадрокоптеров запрещен.

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