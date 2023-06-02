Машина превратилась в груду металла: «покатушки» на Audi едва не закончились трагедией для школьников из Иркутска

В салоне находились трое одноклассников лихача. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

«Покатушки» на машине едва не закончились трагедией для выпускников школы в Иркутске. 17-летний парень взял ключи от маминой Audi, пока та уехала в отпуск в другой город. Решив прокатиться с ветерком, он позвал с собой трех одноклассников. Однако веселье длилось недолго.

- Около 15:30 1 июня на объездной дороге, соединяющей улицы Лермонтова и Фаворского, произошло лобовое столкновение автомобилей Audi и Honda Fit, - сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

Судя по кадрам с места аварии, удар иномарки врезались друг друга на высокой скорости. Спереди кузов японской легковушки больше напоминает груду стекла и металла. О состоянии водителя, пока не сообщается.

О состоянии водителя Хонды Фит пока не сообщается. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Как выяснили инспекторы ГИБДД, за рулем находился один из учащихся школы в микрорайоне Академгородок. В отношении подростка составлены административные материалы за управление транспортом без водительских прав. Размер штрафа за подобное нарушение может достигать 15 тысяч рублей. Также за ненадлежащее исполнение своих обязанностей рискуют понести наказание родители.

Напомним, это далеко не первая авария, произошедшая в Приангарья из-за подростков-лихачей. Вечером 28 мая в Нижнеудинске 13-летний школьник за рулем Mitsubishi Montero Sport не справился с управлением, выехал на перекресток, где столкнулся с легковушкой Honda Fit. Женщина-водитель получила травмы. Как виновник ДТП рассказал инспекторам ГИБДД, машину ему дает отец, а в день случившегося он предварительно выпил три бутылки пива.

29 июня 2020 года в Ангарске скончался сотрудник МЧС, который отдал службе 10 лет жизни. 32-летнего мужчину и 53-летнюю женщину на пешеходном переходе сбил 17-летний парень на автомобиле Toyota Ipsum. Машину он взял у друга. Ранее судимого подростка задержали. У погибшего сибиряка остались пожилые родители и супруга.

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