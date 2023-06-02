«Специально не заталкивала». Врачи вытащили пломбу из носа пациентки в Бурятии

Интересный случай в практике врачей произошел в соседнем регионе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Интересный случай в практике врачей произошел в Бурятии. О нем стало известно благодаря отзыву одной из пациенток республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ. Женщина поблагодарила врача отоларингического отделения за то, что он вытащил из ее носа… зубную пломбу. Как она там оказалась? У пациентки не было ответа на этот вопрос.

- В нос сама себе специально ничего не заталкивала. Не знаю, каким образом оказался там пломбировочный материал, - цитируют слова пациентки в республиканской клинической больнице.

Как его там обнаружили - история тоже умалчивает. Но явно с таким "сюрпризом" в носу сибирячке жилось не слишком-то комфортно. И ведь просто так эту пломбу не достанешь! Пришлось оперировать.

Пациентка признается, увидев молодого доктора, она сначала переживала: вдруг у него недостаточно опыта. Все-таки проблема нестандартная, волнительно! Но сомнения быстро развеялись.

- Врач изучил снимки, провел осмотр, и я поняла, что он очень внимательный. На операции каждое движение проговаривал, интересовался самочувствием. Операция шла целый час. Михаил Андреевич неоднократно промывал, несколько раз просматривал камерой, нет ли остатков пломбировочного материала. Я думаю, лучше операцию провести просто невозможно, - написала пациентка.

Женщина поблагодарила врача и пожелала ему «ярких событий в жизни, интересных встреч и удивительных открытий».

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