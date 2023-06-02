Местами потеплеет до +30, но позагорать не получится: удручающий прогноз иркутских синоптиков на начало июня

Синоптики дали удручающий прогноз на начало июня в Иркутске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если весной погода в Приангарье была стабильно промозглой и снежной, то в июне стоит ждать сюрпризов. В первые дни месяца за окном жара резко сменялась дождем и тучами, а уже через несколько часов вновь в небе показывалось солнце. А ведь хочется надеть платье или шорты, отправиться за город и просто позагорать. Однако синоптики дают удручающий прогноз – в ближайшее время осадки будут нависать над регионом едва ли не каждый день. Какой будет предстоящая неделя? Рассказываем.

В День города возьмите зонтик

В первую субботу июня в столице Приангарья пройдет большой праздник – 362-летие города. Однако участникам мероприятий стоит взять с собой зонтики. Днем ожидается умеренный дождь и порывы ветра до 6-11 м/с. Столбик термометра поднимется до +17 градусов.

- Местами по региону метеорологи обещают ливни и грозы. Ветер может усилиться до 15-20 м/с, - сообщают в Иркутском УГМС. - Температура ночью +9…+14 градусов, днем +17…+22.

В МЧС сибиряков просят быть осторожными. 3-4 июня в северных и верхнеленских районах Иркутской области ударят заморозки до 3 градусов. При этом есть риск чрезвычайного класса пожароопасности лесов, когда посещать их запрещено.

В воскресенье потеплеет

4 июня в Иркутске потеплеет до 22…+27 градусов, однако все так же есть вероятность дождей, гроз и усиления ветра. На протяжении всей рабочей недели ситуация с погодой останется практически такой же, как и в воскресенье. Воздух прогреется до более высоких температур, но прерывать жару будут кратковременные осадки. По предварительным прогнозам специалистов, самыми теплыми днями, скорее всего, станут понедельник и среда, 5 и 7 июня.

Ожидаем +30

- Сейчас сложно сказать, когда в регионе установятся дни без дождей, - говорит в беседе с КП-Иркутск начальник гидрометеорологического центра Юлия Янькова. – На территорию Иркутской области зашла влажная воздушная масса, из-за чего в любой момент может начаться гроза. Однако на следующей неделе местами мы ожидаем высокие температуры – от +21 до +28 градусов, а местами и +30.

Также специалисты отмечают, что в прошлые годы в Иркутске 30-градусная жара была зарегистрирована во второй половине мая. Не исключено, что подобные температуры придут в этом году во второй-третьей декаде июня.

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