Путевка на завод: на фестивале “Музыка моего города” в Иркутске разыграли подарки от ИНК

Ежегодный фестиваль «Музыка моего города» прошел в Иркутске. Фото: пресс-служба ИНК.

Ежегодный фестиваль «Музыка моего города» прошел в Иркутске. На площади у ТРК «Модный Квартал» собрались любители музыки. Для жителей и гостей города выступили 26 групп и сольных исполнителей, в том числе и хэдлайнер, группа “Инфинити”. Партнером фестиваля выступила Иркутская нефтяная компания.

Для гостей фестиваля нефтяники приготовили сразу несколько подарков. Первый и самый грандиозный готовился заранее - на радио мСм на протяжении недели принимались письма от слушателей с хэштегом #Хочуназавод. Таких сообщений пришло более 450! Накануне фестиваля, в прямом эфире рандомайзером выбирали 3 счастливчиков, которые, ответив на несколько вопросов, получали право на получение сертификата. Он дает возможность отправиться вдвоем в увлекательную поездку-экскурсию на Иркутский завод полимеров. И это будет на самом деле увлекательное путешествие!

На площади у ТРК «Модный Квартал» собрались тысячи любителей музыки. Фото: пресс-служба ИНК.

Дело в том, что Иркутская нефтяная компания ведет строительство Иркутского завода полимеров в районе своей основной деятельности в Усть-Куте. Там создается уникальный газохимический кластер, который включает в себя объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров. Это насколько крупный и значимый для всей страны и нашего региона инвестиционный проект, подобных которым не случалось уже десятки лет. Подобного масштаба строительства в Иркутской области не было со времен БАМа. И все это смогут лично увидеть обладатели сертификатов.

Участников мегапутешествия ожидает настоящая романтика стройки Восточной Сибири, они смогут пожить в комфортном, современном вахтовом поселке среди тайги и получить действительно новые и необычные эмоции и впечатления. Поездка включает перелет в Усть-Кут и обратно, проживание, питание и проведение фотосессии за счет ИНК. Кстати, возможность увидеть, что именно строится на севере Приангарья, можно и не выезжая из Иркутска - в музее Иркутской нефтяной компании есть макеты всего производства, и не только! Запись в музей доступна по телефону +7 (3952) 211-352, доб. 2420.

Вручение супер-путевки в Усть-Кут. Фото: пресс-служба ИНК.

Подарки на сцене фестиваля победителям вручили директор Иркутского завода полимеров Елена Ваулина вместе с замдиректора Александром Дядькиным. Более того, во время прямого эфира, где был розыгрыш, Александр Дядькин придумал свой личный конкурс - первые 5 человек, направивших свое резюме на почту zavod@irkutskoil.ru с пометкой «Хочу на завод к Дядькину» получили возможность пройти собеседование с ним лично. Уникальная возможность получить работу мечты! Ведь ИНК - один из крупнейших работодателей региона, где уже сейчас трудится более 14 тысяч человек, а запуск завода создаст еще не менее 1,5 тысяч новых рабочих мест. Благодаря этому проекту преображается и сам Усть-Кут, который становится настоящей нефтегазовой столицей региона - компания даже ведет строительство в городе современного микрорайона со всей необходимой инфраструктурой, которой смогут пользоваться все жители города.

Подарки всем!

Фестиваль продолжался до позднего вечера. Фото: пресс-служба ИНК.

Не остались в стороне от подарков и другие гости фестиваля, даже те, кто в обычной жизни далек от темы добычи и переработки полезных ископаемых. Пришлось срочно вспоминать то, что видели и слышали, ведь вопросы викторины были простыми, а подарки - классными. Например, что такое баррель и правда ли, что прямо возле офиса ИНК бьет фонтан? Кстати, да, это и в самом деле так, только фонтан, конечно, не нефтяной, а обычный. В ойл-квизе соревновалось две команды, которые ушли со сцены не с пустыми руками. Пока проходили конкурсы, промоутеры успели раздать более 1000 шаров с символикой компании, а в это время команда по чирлидингу ИНК не давала заскучать всем, кто пришел в этот вечер насладиться хорошей музыкой.