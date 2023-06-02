Огонь перкинулся на лес: в Иркутской области перевернулся и воспламенился топливозаправщик Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Поздним вечером в Иркутской области не обошлось без происшествий. Поздним вечером 2 июня в Бодайбинском районе на трассе перевернулся топливозаправщик, следовавший в Токсимо. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

-На трассе опрокинулся грузовик, после этого произошел розлив нефтепродуктов, которые после воспламенились. К счастью, водитель большегруза жив, - говорят в ведомстве.

После этого огонь перекинулся на лесной массив. К месту происшествия уже выехали и начали работать пожарно-спасательные подразделения МЧС России и областной пожарно-спасательной службы, а также специалисты местного лесхоза.

Площадь пожара и ущерб устанавливаются. Каких-либо подробностей об обстоятельствах произошедшего на данный момент не приводятся.