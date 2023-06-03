Поиски ведутся пятый день: В Иркутской области пропал 14-летний подросток Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В деревне Тунгуй Заларинского района Иркутской области с 29 мая ищут 14-летнего Даниила Брюзгина. С этого дня о его местоположении ничего неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в регионе. В МВД "КП-Иркутск" также подтвердили эту информацию.

фото: ЛизаАлерт

-Приметы подростка - рост 170 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые, - говорят в региональном поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт" в телеграм-канале.

В тот день мальчик был одет в черную ветровку с желтыми вставками, темную толстовку и темные штаны, на ногах были черные кроссовки.

Других внешних особенностей подростка не приводится.

Ранее мы сообщали, что мошенники не успокаиваются. С начала года они выманили у жителей Иркутской области около полумиллиарда рублей! Пострадали почти 3 тысячи человек.

Если вы обладаете данными о местонахождении этого человека, просьба звонить инфоргам или на горячую линию отряда 8-800-700-54-52