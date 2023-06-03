Ущерб почти в миллион: В Иркутске в трансформаторной подстанции накрыли майнинг-ферму Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские пресекли работу нелегальной крипто-фермы, расположенной в трансформаторной подстанции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Ущерб от этих действий составил порядка 900 тысяч рублей, - говорят в МВД.

В отделение полиции обратилась энергосбытовая компания. Представители организации рассказали о завышенных показателях потребления электричества в микрорайоне Солнечный города Иркутска.

К месту происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. В трансформаторной будке они услышали характерный шум. Спустя время они заметили, что там находятся примерно 20 единиц оборудования для добычи криптовалюты.

По имеющейся информации майнеры самовольно подключились к электросетям.

Теперь заведено уголовное дело, проводится расследование.