Губернатор Игорь Кобзев позвонил в эфир программы «Картина недели» на радио «Комсомольская правда» в Иркутске

Игорь Кобзев позвонил в эфир на радио «Комсомольская правда» в Иркутске. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев позвонил в прямой эфир программы «Картина недели» на радио «Комсомольская правда» и поздравил столицу региона с 362-м Днем города.

«Иркутск - моя любимая малая родина. Здесь живет моя семья, здесь дети учатся в школе, здесь они и болеют, и выздоравливают, здесь они повышают свой уровень и ученический, и спортивный, и творческий. Нашу семью в этом городе все устраивает», - поделился глава Приангарья с ведущей радиопрограммы Натальей Кравченко. - «И конечно нам всем очень важно, чтобы Иркутск и Иркутская область развивались».

Глава региона пообещал радиоведущей Наталье Кравченко стать гостем программы на этой неделе.

Напомним, Игорь Кобзев родился в Воронеже, где окончил высшее военное авиационное инженерное училище. 1 мая 2019 года был назначен заместителем министра МЧС России — главным государственным инспектором страны по пожарному надзору. В Иркутск переехал зимой того же года, после того как 12 декабря занял пост временно исполняющего обязанности губернатора. Его предшественник ушел в отставку. На выборах 13 сентября 2020 года в качестве самовыдвиженца набрал 60% голосов, после чего занял должность главы Иркутской области.

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