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Общество5 июня 2023 9:30

Губернатор Игорь Кобзев позвонил в эфир программы «Картина недели» на радио «Комсомольская правда» в Иркутске

Глава региона поздравил иркутян с праздником и пообещал стать гостем в студии «Картины недели»
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Игорь Кобзев позвонил в эфир на радио «Комсомольская правда» в Иркутске.

Игорь Кобзев позвонил в эфир на радио «Комсомольская правда» в Иркутске.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев позвонил в прямой эфир программы «Картина недели» на радио «Комсомольская правда» и поздравил столицу региона с 362-м Днем города.

«Иркутск - моя любимая малая родина. Здесь живет моя семья, здесь дети учатся в школе, здесь они и болеют, и выздоравливают, здесь они повышают свой уровень и ученический, и спортивный, и творческий. Нашу семью в этом городе все устраивает», - поделился глава Приангарья с ведущей радиопрограммы Натальей Кравченко. - «И конечно нам всем очень важно, чтобы Иркутск и Иркутская область развивались».

Глава региона пообещал радиоведущей Наталье Кравченко стать гостем программы на этой неделе.

Глава региона пообещал радиоведущей Наталье Кравченко стать гостем программы на этой неделе.

Напомним, Игорь Кобзев родился в Воронеже, где окончил высшее военное авиационное инженерное училище. 1 мая 2019 года был назначен заместителем министра МЧС России — главным государственным инспектором страны по пожарному надзору. В Иркутск переехал зимой того же года, после того как 12 декабря занял пост временно исполняющего обязанности губернатора. Его предшественник ушел в отставку. На выборах 13 сентября 2020 года в качестве самовыдвиженца набрал 60% голосов, после чего занял должность главы Иркутской области.

Обсуждаем самые актуальные темы минувшей недели каждую пятницу с 17.00 до 19.00 в Иркутске на 91,5 fm, в Братске - 99,5 fm. Смотрите трансляцию на нашем сайте irk.kp.ru, из любой точки мира, а также на телеканале ТИВИСИ.

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