Первые отключения холодной воды в Иркутске запланированы на начало июня 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лето и отключение воды неразделимы! Традиционный сезон «тазиков» уже начался! Шутки-шутками, но мера все-таки вынужденная. Сети перед долгой зимой надо проверить и отремонтировать, если требуется. Это избавит от проблем в будущем – убережет от аварий.

МУП «Водоканал» уже составил график отключения холодной воды в Иркутске на лето 2023. Обычно более, чем на два дня, обращаем внимание, холодную воду не отключают. Если такое и происходит, то редко и только потому, что того требуют обстоятельства, например, найденная внезапно неисправность.

- На период отключения необходимо обеспечить запас воды, принять меры пожарной безопасности, - рассказывают в МУП «Водоканал». – Подвоз воды автоцистернами будет осуществляться только к социальным объектам (больницам, детским домам).

Первые отключения холодной воды в Иркутске запланированы на начало июня 2023 года. Первые в списке жители улиц Аргунова, Березовой Рощи, Булавина, Доржи Банзарова, Академика Герасимова. Кстати, в Ленинском районе холодную воду отключат дважды. Первый раз в конце июня-начале июля, а второй в начале августа.

Называем адреса и сроки отключения холодной воды в Иркутске.

КОНКРЕТНО

Свердловский округ

С 22:00 8 июня до 14:00 10 июня, микрорайоны Синюшина Гора и в Луговое:

Ул. Аргунова, Березовая Роща, Булавина, Доржи Банзарова, Маркова рп. Академика Герасимова, Маркова рп. Алексея Рыбака, Маркова рп. Видная, Маркова рп. Дивная, Маркова рп. Еловая, Маркова рп. Луговая, Маркова рп. Изумрудная, Маркова рп. Медовая, Маркова рп. Пихтовая, Маркова рп. Рассветная, Маршала Конева, Маркова рп. Ромашковая, Мичуринец СНТ - Дорога 2, Мичуринец СНТ - Дорога 3, Мичуринец СНТ - Дорога 5, Мичуринец СНТ - Дорога 6, Мичуринец СНТ - Дорога 7, Мичуринец СНТ - Дорога 8, Мичуринец СНТ - Дорога 9, Мичуринец СНТ - Дорога 10, Мичуринец-2 СНТ - Дорога 3, Мичуринец-2 СНТ - Дорога 8, Мичуринец-3 СНТ, Рябикова бульвар, Садовод СНТ Маршала Конева, Садоводческий кооператив №83а, Сергеева, Станция Кая 9 километр.

Ленинский округ

С 22:00 29 июня до 18:00 1 июля, микрорайон Ново-Ленино, станция Батарейная, поселок Вересовка:

Ул. 1-й Западный, 1-й Локомотивный, 1-й Советский, 2-й Район, 2-й Городок, 2-й Западный, 2-й Локомотивный, 2-й Советский, 2-я Дачная, 3-й Западный, 3-й Советский, 4-й Западный, 4-й Советский, 5-й Советский, 6-й Советский, 6-я Пятилетка СНТГ, Веселая, 6-я Пятилетка СНТГ, Вишневая, 6-я Пятилетка СНТГ, Водопроводная, 6-я Пятилетка СНТГ, Голубая, 6-я Пятилетка СНТГ, Граничная, 6-я Пятилетка СНТГ, Зеленая, 6-я Пятилетка СНТГ, Ключевая, 6-я Пятилетка СНТГ, Малинная, 6-я Пятилетка СНТГ, Мичурина, 6-я Пятилетка СНТГ, Новая, 6-я Пятилетка СНТГ, Садовая, 6-я Пятилетка СНТГ, Солнечная, 6-я Пятилетка СНТГ, Сторожевая, 6-я Пятилетка СНТГ, Томпсона, 6-я Пятилетка СНТГ, Фруктовая, с 7-й по 18-й Советской, Аистенок СНТ, Академика Алексея Окладникова, Академика Образцова, Ангарская, Археолога Михаила Герасимова, Архипова, Атлас СНТ, Федосеева, Баумана, Березовый микрорайон, Блюхера, Вавилова, Верещагина, Владимирского, Восточный, Вокзальная, Воинская Площадка, Горка, Горка СНТ, Лесная, Горка СНТ, Полевая и т.д.

Правобережный округ

С 22:00 20 июля до 10:00 22 июля

Ул. Альпийская, Байкальская, Андреева, Верхняя Набережная, Красноярская, Култукская, Ширямова, Юрия Левитанского.

Ленинский округ

С 22:00 10 августа до 16:00 12 августа, поселки Горького, Кирова, Жилкино, Релка:

Ул. 2 Линия, 2-я Московская, Автомобилист СНТ, Ангара СНТ, Иркутная, Ангара СНТ, Комсомольская, Банковец СНТ, Облепиховая, Банковец СНТ, Фруктовая, Брусничная, Боково, Трактовая, Беринга, Бийская, Веселая, Взаимопомощь СНТ, Военный Городок, Воровского, Вторчермет ТСН, Бытовик СНТ, Галантерея СНТ, Генерала Доватора, Главная Кировская, Гладкова, Дачи Мылзавода, Днепровская, Желдорфармация СНТ, Весенняя, Желдорфармация СНТ, Болотная, Загородная, им. Кирова СНТ, им. Максима Горького СНТ, Иркут СНТ, Иртышская, Калужская, Дорожных Машин СНТ и др.

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