Чуть не лишился жизни: в Иркутской области медики спасли 5-летнего мальчика с застрявшей семечкой в дыхательных путях. Фото: Иркутская областная детская больница

Врачи детской областной больницы снова бьют тревогу. Семечка подсолнечника чуть не лишила жизни 5-летнего мальчика из Усть-Удинского района. Об этом сообщает пресс-служба больницы в своих социальных сетях.

-Семечка почти полностью перегородила просвет. Извлечь инородное тело из этой части гортани невозможно без специальных инструментов и навыков. Ребенка экстренно доставили в нашу больницу, - говорят медики.

При этом транспортировка малыша была рискованной, медики получали консультации от специалистов санавиации. Как итог, местные хирурги все-таки извлекли семечку, она была размером в пределах двух сантиметров. Сейчас с мальчишкой все в порядке.

К сожалению, при таких же обстоятельствах в 2021 году в Иркутской области погиб двухлетний малыш. Ему семечка попала в дыхательные пути. Какое-то время она перемещалась по ним в такт дыханию. Однако в один момент застряла и полностью перекрыла доступ в легкие.

Скорая помощь не успела довезти ребёнка до больницы.

Медики напомнили, что проблема вдыхания и проглатывания инородных тел распространенная и довольно опасная. Чаще всего в такой ситуации оказываются дети от 5–6 месяцев до 5 лет.