Что произошло в Иркутске в ночь на 6 июня 2023 года: последние новости. Фото: народный фронт Иркутской области

К Народному фронту Иркутской области один из бойцов танкового подразделения обратился с необычной просьбой - помочь найти невесту. Молодого человека зовут Егор. Он рассказывает, что хочет влюбиться в сибирячку, если повезет - именно в иркутскую девушку. Ищет военнослужащий веселую, добрую и верную.

В Иркутской области зафиксировали снижение цен на некоторые продовольственные товары. Как говорят в пресс-службе правительства региона, заметнее всего цены понизились на куриные яйца, черный чай, гречневую крупу, яблоки и картофель.

Иркутскстат подсчитал средние зарплаты в регионе. Если быть точнее, то специалисты ведомства поделились информацией о средней начисленной заработной плате в Приангарье в марте 2023 года. Этот показатель за год вырос на 4,3% и составил 72 тысячи рублей. Подробнее об этом вы можете прочитать по ссылке.