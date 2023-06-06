«Сверху летели искры, воздух был раскален». Пенсионер МЧС спас мужчину на пожаре под Иркутском

В жизни иркутянина Сергея Логачева до сих пор находится место для героических поступков. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Иркутянин Сергей Логачев – спасатель МЧС со стажем. Мужчина уже вышел на пенсию, однако в его жизни до сих пор находится место для героических поступков.

На минувшей неделе, утром в СНТ «Светофор», которое расположено на 8 километре Александровского тракта в Иркутском районе загорелся двухэтажный дом.

- Скорее приезжайте! Горит дом! – сообщили очевидцы, набрав номер 112.

К месту пожара были направлены 4 автоцистерны и 20 человек личного состава. В это же время мимо садоводства проезжал Сергей Логачев, он заметил вдалеке поднимающийся столб дыма. Мужчина несколько лет проработал в должности начальника караула 4 пожарно-спасательной части города Иркутска, поэтому сразу понял, что произошла беда. Сергей тут же свернул в сторону горящего дома.

- В первую очередь сам позвонил в пожарную службу, чтобы удостовериться, что коллеги знают о происшествии, - рассказывает иркутянин Сергей Логачев. – Мне сообщили, что в доме может находиться человек. Я вбежал в ограду и увидел, что на веранде лежит мужчина. Он не мог самостоятельно передвигаться, так как был пьян.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

На месте пожара также находился сосед. Мужчины вместе оттащили хозяина дома подальше от горящего строения.

- Сверху летели искры, воздух был раскален, было сильное задымление, но нам удалось перенести мужчину в безопасное место, - рассказывает Сергей Логачев. – Затем я снова связался с пожарными, сориентировал их как лучше проехать к месту.

К моменту прибытия пожарных, садовый дом был уже полностью охвачен пламенем. Произошло обрушение кровли и была угроза того, что огонь перекинется на соседний дом.

- В качестве водоисточника для ликвидации открытого горения были использованы емкости с водой, находящиеся на расстоянии порядка 30 метров. Забор воды осуществлялся с помощью гидроэлеватора. На ликвидацию открытого горения потребовалось около часа, - рассказали в ГУ МЧС Иркутской области.

В результате пожара садовый дом был уничтожен огнем на площади 100 квадратных метров. Соседние строения удалось отстоять. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Известно, что хозяин дома не получил видимых травм. У мужчины лишь немного опалены волосы. Руководство Иркутского пожарно-спасательного гарнизона приняло решение поощрить граждан, спасших человека.

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