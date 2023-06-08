С 10 по 12 июня в Иркутской области вводится режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности вводят на время нерабочих и праздничных дней.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Иркутской области с 10 по 12 июня введут режим повышенной готовности. Такое решение приняли на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в регионе. Об этом сообщает пресс-служб правительства Иркутской области.
- Режим повышенной готовности вводят на время нерабочих и праздничных дней. Контроль за исполнением распоряжения губернатор оставил за собой, - говорится в сообщении.
Тем временем весеннее половодье на территории Иркутской области продолжается. В районе села Казачинское уровень воды достигает отметку 230 – 280 сантиметров при критической отметке 250 сантиметров. Возможен выход воды на пониженные участки местности. 8 и 9 июня ожидается повышение уровня воды на реках Китой и Уда, Белая, на реках Ленского бассейна. В то же время на реках Иркут и Бирюса наблюдается понижение уровня воды на 10-40 сантиметров, повышения уровней воды выше критических отметок не ожидается. Ранее КП-Иркутск сообщала, что 8 июня на реке Киренга планируется повышение уровня воды в районе поселка Улькан до отметок 410-450 сантиметров. При этом критическая отметка составляет 430 сантиметров.
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