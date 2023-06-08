Шестиэтажное здание, рассчитанное на детей и взрослых, появится к 2025 году. Фото: Минздрав по Иркутской области

В Иркутске построят новое здание городской поликлиники №15, расположенной в предместье Рабочем. К этому медучреждению прикреплено 37 тысяч жителей. В 2023 году старое здание, уже непригодное для работы, снесут, а новое, шестиэтажное, рассчитанное на детей и взрослых, появится к 2025 году.

А пока пациентов временно будут принимать больницы №9 и №1, Иркутская районная больница, поликлиника медсанчасти ИАПО, Ивано-Матренинская детская клиническая больница, детская поликлиника №3, городская больница №3, Иркутский перинатальный центр. Туда уже направили амбулаторные карты.

- Большая часть населения ушла в больницу №9. Также все желающие могут прикрепиться в другие медицинские учреждения, - рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.

Найти, к какой больнице вы теперь прикреплены, можно в списках, опубликованных на сайте поликлиники №15. Однако если по какой-то причине хотите, чтобы вас принимали в другом месте, приходите туда в регистратуру с паспортом, полисом и СНИЛСом, чтобы заполнить заявление. Важно! Открепляться от поликлиники №15 при этом не нужно. И забирать амбулаторные карты пока тоже не рекомендуют.

- Требуется время, чтобы привести в порядок картотеку. У нас есть определенные договоренности с Минздравом Иркутской области, как документы будут передаваться, чтобы ничего не потерять, - дополнила главврач Иркутской районной больницы Анна Данилова.

А что с кадрами? В поликлинике №15 работали 111 медиков - 58 врачей и 61 сотрудник среднего медицинского персонала, а также медсестры. Все они тоже временно переводятся в другие больницы и поликлиники города.

Напомним, что ранее КП-Иркутск уже сообщала полный список медучреждений, куда могут обратиться бывшие пациенты поликлиники №15.

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