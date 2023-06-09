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Общество8 июня 2023 23:00

Что произошло в Иркутске в ночь на 9 июня 2023 года: последние новости

За один мошенники выманили у 16 жителей Иркутской области 21 миллион рублей
Елена СИНИЦА
Что произошло в Иркутске в ночь на 9 июня 2023 года: последние новости

Что произошло в Иркутске в ночь на 9 июня 2023 года: последние новости

Фото: Даниил ОПАРИН

Сотрудникам МЧС пришлось выезжать в Слюдянке по одному и тому же адресу дважды за сутки. Сначала возгорание произошло из-за неаккуратного курения - вспыхнул мусор. Спустя два часа в МЧС снова поступил сигнал по этому адресу, но на этот раз загорелись жилой дом и баня.

Прокуратура проводит проверку по факту смертельной автоаварии в Иркутске. Подросток 14-ти лет ехал на мотоцикле в Ленинском округе Иркутска. В один момент он столкнулся с легковым автомобилем. Дорожно-транспортное происшествие закончилось смертью подростка.

В Иркутской области за сутки 16 местных жителей пострадали от действий мошенников. В совокупности злоумышленники выманили у горожан более 21 миллиона рублей. Например, одну пенсионерку мошенник убедил в том, что на ее имя берут кредит. В результате женщина перевела всю сумму на резервный счет.

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