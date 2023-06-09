«Сам президент похвалил меня!». Раненый военнослужащий из Бурятии вывел товарищей из окружения в зоне СВО и пообщался с Владимиром Путиным

Военнослужащий героически проявил себя в зоне спецоперации. Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале поделился историей о военнослужащем, который героически проявил себя в зоне спецоперации.

Мужчина – боец 3-й роты 37-й мотострелковой бригады из Кяхты, младший лейтенант. Он участвовал в отражении наступления ВСУ. Как говорится в публикации, находясь под угрозой окружения, боец, будучи раненым, отвел свою роту на заранее оборудованные оборонительные позиции, где успешно остановил наступающие подразделения противника.

Ночью, когда мужчина находился в госпитале Донецка, ему поступил звонок… от российского президента. Владимир Путин лично связался с бойцом, чтобы узнать о его здоровье и похвалить за отвагу.

- Я, конечно, удивился тому, что со мной хочет побеседовать Верховный главнокомандующий. Мы пообщались с Владимиром Владимировичем, он интересовался, как и что произошло. Узнал о моем состоянии, о медицинском обеспечении, - рассказывает боец в сюжете федеральных каналов. – Похвалил меня! Мне было очень приятно!

По словам военнослужащего, президент также лично сообщил ему о представлении к высшей награде.

- Наши парни - Герои! – отметил в публикации своего телеграм-канала Алексей Цыденов.

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