Выстрелил из арбалета: в Чите мужчину обвиняют в покушении на убийство местного жителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Забайкальском крае следствие предъявило обвинение жителю Читы в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба местного следственного комитета.

-По данным следствия, 31 мая утром обвиняемый в Центральном районе Читы выстрелил из арбалета в мужчину. У него была цель убийства. Потерпевший заметил и вовремя увернулся, выпущенная из арбалета попала в одежду потерпевшего, не причинив ему вреда, - говорят в следственном комитете.

После этого обвиняемый скрылся, но был задержан сотрудниками полиции. У него изъяли орудие преступления, отмечают в следкоме

Сейчас обвиняемый заключен под стражу, проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, говорят в пресс-службе следственного комитета Забайкальского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мне еще дочерей воспитывать»: отец троих детей вернулся с СВО без колена, но не опускает руки (ПОДРОБНОСТИ)

«Спи спокойно, братишка»: в Иркутске продолжают обсуждать смертельное ДТП с 14-летним мотоциклистом (ПОДРОБНОСТИ)

«Сам президент позвонил!». Раненый боец из Бурятии, который вывел товарищей из окружения в зоне СВО, пообщался с Путиным (ПОДРОБНОСТИ)