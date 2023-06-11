Что произошло в Иркутске в ночь на 11 июня

В Иркутске третьи сутки ищут полуторагодовалую девочку, которая пропала в районе реки Ушаковка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске третьи сутки ищут полуторагодовалую девочку, которая пропала в районе реки Ушаковка, вблизи СНТ «Просвещение». Малышка исчезла еще днем 9 июня. В тот день ребенок находился вместе со взрослыми, которые отдыхали на берегу реки и выпивали алкоголь. В какой-то момент родители обнаружили, что девочки нет. На ее поиски вышли около ста человек. Это сотрудники полиции, МЧС, волонтеры и добровольцы, они использовали лодки и квадрокоптеры, исследовали устье реки и прилегающую местность. СУ СК по Иркутской области завел уголовное дело по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности». Следователи не исключают вероятность того, что девочка могла утонуть. Прокуратура взяла под контроль расследование дела.

Пассажир «Тойота Камри» погиб в ДТП по вине пьяного водителя в Нижнеилимском районе. Страшная авария произошла на автодороге Железногорск-Илимский – Хребтовая. За рулем иномарки находился 36-летний местный житель. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил опрокидывание транспортного средства. Вместе с водителем в авто находился 40-летний пассажир. Обоих мужчин госпитализировали. Позже пассажир иномарки скончался в больнице.

Тем временем, на остров Ольхон переправляют все три парома: «Дорожник», «Ольхонские ворота» и «Семен Батагаев». Власти заявили, что все они будут работать без остановок и технических перерывов. В среднем паромы выполняют по 19-20 рейсов в день. Среднее время ожидания составляет 2 часа.

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