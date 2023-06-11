12 июня в Иркутске ожидается переменная облачность. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 июня по всей стране пройдет традиционное празднование Дня России. Вот и в Иркутске не обойдется без патриотических акций, народных гуляний и концертов. В 2023 году праздник выпадает на понедельник, и этот день является для всех официальным выходным. Конечно, горожанам хочется провести его на улице. Но позволит ли погода? Синоптики Иркутского Гидрометцентра рассказали КП-Иркутск прогноз погоды на День России в Иркутске 2023.

Погода на День России в Иркутске 2023

- 12 июня в Иркутске ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Но нагрянут осадки только утром и ночью. А вот на своих градусниках горожане увидят потепление до +21 градуса, - рассказали сотрудники Иркутского Гидрометцентра. - Также подует небольшой северный ветер с порывами до 2-3 метров в секунду. Вот такая погода будет на День России в Иркутске 2023.

А вот жителям остальной части Иркутской области повезет меньше. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. А в горы Восточного Саяна нагрянут ливни. Да и порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Зато на своих градусниках жители Приангарья увидят до +22…+27.

Хоть погода на День России в Иркутске 2023 будет далеко не солнечной, она не расстроит планов. Так, уже в 11:00 в сквере им. Кирова пройдет традиционная Байкальская ярмарка. Все желающие смогут приобрести натуральную продукцию от местного производителя. Затем в 13:00 на площади Сперанского состоится Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг». А уже в 14:00 на сквере им. Кирова пройдет фестиваль национальных культур. Гости смогут продегустировать традиционные блюда разных народов. Закончится торжество концертом «Вместе мы - Россия!», который организуют в 15:00 на площади графа Сперанского. Кто же станет приглашенной звездой, КП-Иркутск рассказывало ранее.

Традиционно в День России администрация Иркутска изменит схему движения транспорта. Ведь дороги 12 июня будут перекрывать для комфортного празднования. Так, автобусы №№ 3, 16, 23, 49, 64, 67, 80 в направлении от Глазковского моста в центр города поедут по Степана Разина, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. В обратном направлении транспорт будет курсировать по Канадзавы, Марата, Чкалова. На остановках «Сквер им. Кирова» и «Площадь графа Сперанского» пассажиры не смогут ни зайти, ни выйти. Также изменения произойдут еще в паре маршрутов.

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