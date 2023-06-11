Июнь в объективе: жаркий фоторепортаж с пляжей Иркутска

Жители Иркутска увидели на градусниках до +30 градусов 11 июня.
Фото: Любовь АРБАТСКАЯ
Наконец-то дождались - лето пришло в Приангарье. Социальные сети жителей Иркутской области просто «разрываются» от количества «жарких» снимков с пляжей и загорода. Все стремятся поближе к водичке: кто к Байкалу, кто к Ангаре. Так, в Иркутске на пляже у залива Якоби просто яблоку негде упасть. Сибиряки соскучились по теплу и пытаются вдоволь насладиться солнечными деньками.
Люди из центра города «перекочевали» ближе в воде.
Фото: Любовь АРБАТСКАЯ
Кстати, неспроста сибиряки наслаждаются теплом. Ведь, уже на 12 июня синоптики передают дожди и ветер в Иркутске. А по области в это день будет совсем непогода. Ливни, грозы, град и шквалистый ветер обрушатся на Приангарье. Поэтому не упускайте возможность понежиться в солнечных лучах.
Только у воды можно пережить жару.
Фото: Любовь АРБАТСКАЯ
А вы заметили, как с отступлением теплых деньков изменился Иркутск? Люди из центра города «перекочевали» ближе к воде. Ведь только там можно пережить жару в +30. КП-Иркутск приглашает вас на виртуальную прогулку по пляжу Якоби, которая начинается прямо сейчас.
Сибиряки соскучились по теплу.
Фото: Любовь АРБАТСКАЯ
Жители Иркутска наслаждаются теплыми деньками.
Фото: Любовь АРБАТСКАЯ
На пляже у залива Якоби сегодня много людей.
Фото: Любовь АРБАТСКАЯ
На пляже у залива Якоби негде яблоку упасть.
Фото: Любовь АРБАТСКАЯ
Жители Иркутска увидели на градусниках до +30 градусов 11 июня.
Фото: Любовь АРБАТСКАЯ
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